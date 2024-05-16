Российское наступление на Харьковщине замедлилось — в ISW оценили дальнейшие действия РФ
Российские войска смогли продвинуться в Харьковской области во время нового наступления примерно на восемь километров. Однако темп их операции снижается.
Об этом пишет ISW.
Российское наступление на Харьковщине
После того как российские войска захватили менее защищенными районы в Харьковской области, темпы наступательных операций продолжают снижаться.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского и военных, украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере региона.
Как отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, российские войска пытаются добиться тактических успехов вблизи Лукьянцев и Волчанска — там они хотят создать плацдармы для дальнейшего наступления. В то же время, контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют им закрепиться.
В Харьковской ОВА заявили, что постоянные обстрелы области делают невозможным для ВСУ установление укреплений в пределах трех-пяти километров от границы, а первая и вторая линии обороны построены на расстоянии 12-13 километров и 20 километров.
Аналитики ISW считают, что россияне продвинулись не более чем на восемь километров от границы на севере Харьковщины, однако легко могут наносить артиллерийские удары по украинским оборонным позициям. А запреты Запада использовать предоставленное вооружение для ударов по тыловым российским районам делают Украину уязвимой.
Напомним, в Харьковской области на границе с РФ было найдено неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдр в 2023 и 2024 годах.
Также Генштаб отмечал, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.
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