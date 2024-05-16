Российское наступление на Харьковщине замедлилось — в ISW оценили дальнейшие действия РФ

Украинские военные. Фото: 28 ОМБр

Российские войска смогли продвинуться в Харьковской области во время нового наступления примерно на восемь километров. Однако темп их операции снижается.

Об этом пишет ISW.

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После того как российские войска захватили менее защищенными районы в Харьковской области, темпы наступательных операций продолжают снижаться.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского и военных, украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере региона.

Как отметил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, российские войска пытаются добиться тактических успехов вблизи Лукьянцев и Волчанска — там они хотят создать плацдармы для дальнейшего наступления. В то же время, контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют им закрепиться.

В Харьковской ОВА заявили, что постоянные обстрелы области делают невозможным для ВСУ установление укреплений в пределах трех-пяти километров от границы, а первая и вторая линии обороны построены на расстоянии 12-13 километров и 20 километров.

Аналитики ISW считают, что россияне продвинулись не более чем на восемь километров от границы на севере Харьковщины, однако легко могут наносить артиллерийские удары по украинским оборонным позициям. А запреты Запада использовать предоставленное вооружение для ударов по тыловым российским районам делают Украину уязвимой.

Карта наступательных действий россиян. Фото: ISW

Напомним, в Харьковской области на границе с РФ было найдено неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдр в 2023 и 2024 годах.

Также Генштаб отмечал, что на Харьковском направлении оккупанты пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.