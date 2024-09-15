Сколько человек пострадали в результате атаки КАБами по Харькову сегодня, 15 сентября

Эвакуация жительницы дома. Фото: Суспільне

Российские захватчики в воскресенье, 15 сентября, нанесли удар авиабомбами по Харькову. В городе повреждена многоэтажка, известно о 35 пострадавших жителях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Глава ОВА заявил, что спасательно-поисковая операция продолжается: в доме разрушен один подъезд, на девятом этаже бушует пожар. В то же время повреждено не менее 1500 окон и десятки автомобилей поблизости.

Поврежденный дом. Фото: Суспільне

"Три человека в тяжелом состоянии. 30 раненых в целом. Под завалами могут быть люди", — отметил он.

Синегубов добавил, что проводится эвакуация жителей, на месте работают профильные, гуманитарные и международные и украинские организации.

Скриншот сообщения Синегубова

Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал Суспільному, что Россия ударила по городу КАБом или ФАБом, а пуски осуществлялись из Белгорода.

Пострадавший мужчина. Фото: Суспільне

В результате атаки несколько человек в тяжелом состоянии, среди раненых есть дети. Также произошло еще около трех попаданий в пригороде — вблизи Циркунов, в Русской Лозовой и в Циркуновской громаде.

Впоследствии Синегубов уточнил, что количество пострадавших возросло до 35, данные обновляются.

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

"На месте работает группа быстрого реагирования, а также волонтеры. Пострадавшим обеспечена первая медицинская помощь, вода и горячее питание", — написал он.