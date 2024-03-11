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Російський удар по Харкову — як у місті усувають наслідки атаки

11 березня 2024 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російський удар по Харкову — як у місті усувають наслідки атаки
Комунальники усувають наслідки атаки у Харкові. Фото: Харківська міська рада
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдали удару безпілотниками по Харкову в ніч проти понеділка, 11 березня. В місті триває відновлення будинків та вулиць після чергової нічної атаки Росії.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у Telegram.

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У Слобідському районі працює декілька груп комунальників, які усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.

"Працівники КП "Харківжитлобуд" закривають вибиті вікна в будівлях. Обстеження на наявність інших пошкоджень триває", — йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники "Харківблагоустрій" у Слобідському районі також прибирають будівельне сміття та скло, яке розсипане на вулиці внаслідок удару Росії.

Прибирання будівельного сміття у Харкові
Прибирання будівельного сміття у Харкові. Фото: Харківська міська рада
Прибирання будівельного сміття у Харкові
Прибирання будівельного сміття у Харкові. Фото: Харківська міська рада
закриття вибитих вікон
Закриття вибитих вікон. Фото: Харківська міська рада
Закриття вибитих вікон
Закриття вибитих вікон. Фото: Харківська міська рада
Скриншот допису Харківської міськради
Скриншот допису Харківської міськради

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. В місті зафіксовано три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.  

Також ми писали, що 10 березня росіяни здійснили масований обстріл Харківщини. Від ворожих атак загинув 74-річний місцевий мешканець.

війна
Харків
росіяни
безпілотники
Україна
обстріли
атака

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