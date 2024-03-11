Російський удар по Харкову — як у місті усувають наслідки атаки

Комунальники усувають наслідки атаки у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Росіяни завдали удару безпілотниками по Харкову в ніч проти понеділка, 11 березня. В місті триває відновлення будинків та вулиць після чергової нічної атаки Росії.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у Telegram.

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Комунальники усувають наслідки атаки на Харків 11 березня

У Слобідському районі працює декілька груп комунальників, які усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.

"Працівники КП "Харківжитлобуд" закривають вибиті вікна в будівлях. Обстеження на наявність інших пошкоджень триває", — йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники "Харківблагоустрій" у Слобідському районі також прибирають будівельне сміття та скло, яке розсипане на вулиці внаслідок удару Росії.

Прибирання будівельного сміття у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Прибирання будівельного сміття у Харкові. Фото: Харківська міська рада

Закриття вибитих вікон. Фото: Харківська міська рада

Закриття вибитих вікон. Фото: Харківська міська рада

Скриншот допису Харківської міськради

Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. В місті зафіксовано три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.

Також ми писали, що 10 березня росіяни здійснили масований обстріл Харківщини. Від ворожих атак загинув 74-річний місцевий мешканець.