Російський удар по Харкову — як у місті усувають наслідки атаки
Росіяни завдали удару безпілотниками по Харкову в ніч проти понеділка, 11 березня. В місті триває відновлення будинків та вулиць після чергової нічної атаки Росії.
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у Telegram.
Комунальники усувають наслідки атаки на Харків 11 березня
У Слобідському районі працює декілька груп комунальників, які усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.
"Працівники КП "Харківжитлобуд" закривають вибиті вікна в будівлях. Обстеження на наявність інших пошкоджень триває", — йдеться в повідомленні.
Крім того, співробітники "Харківблагоустрій" у Слобідському районі також прибирають будівельне сміття та скло, яке розсипане на вулиці внаслідок удару Росії.
Нагадаємо, 11 березня окупанти завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілів зазнали руйнувань приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. В місті зафіксовано три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями.
Також ми писали, що 10 березня росіяни здійснили масований обстріл Харківщини. Від ворожих атак загинув 74-річний місцевий мешканець.
Читайте Новини.LIVE!