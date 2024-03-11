Российский удар по Харькову — как в городе устраняют последствия атаки
Россияне нанесли удар беспилотниками по Харькову в ночь на понедельник, 11 марта. В городе продолжается восстановление домов и улиц после очередной ночной атаки России.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в Telegram.
Коммунальщики устраняют последствия атаки на Харьков 11 марта
В Слободском районе работает несколько групп коммунальщиков, устраняющих последствия ночной атаки беспилотниками.
"Работники КП "Харьковжилстрой" закрывают выбитые окна в зданиях. Обследование на наличие других повреждений продолжается", — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники "Харьковблагоустрий" в Слободском районе также убирают строительный мусор и стекло, которое рассыпано на улице в результате удара России.
Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. В городе зафиксировано три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями.
Также мы писали, что 10 марта россияне совершили массированный обстрел Харьковщины. От вражеских атак погиб 74-летний местный житель.
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