Российский удар по Харькову — как в городе устраняют последствия атаки

Коммунальщики устраняют последствия атаки в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Россияне нанесли удар беспилотниками по Харькову в ночь на понедельник, 11 марта. В городе продолжается восстановление домов и улиц после очередной ночной атаки России.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в Telegram.

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Коммунальщики устраняют последствия атаки на Харьков 11 марта

В Слободском районе работает несколько групп коммунальщиков, устраняющих последствия ночной атаки беспилотниками.

"Работники КП "Харьковжилстрой" закрывают выбитые окна в зданиях. Обследование на наличие других повреждений продолжается", — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники "Харьковблагоустрий" в Слободском районе также убирают строительный мусор и стекло, которое рассыпано на улице в результате удара России.

Уборка строительного мусора в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Уборка строительного мусора в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Закрытие выбитых окон. Фото: Харьковский городской совет

Закрытие выбитых окон. Фото: Харьковский городской совет

Скриншот поста Харьковского горсовета

Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. В городе зафиксировано три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями.

Также мы писали, что 10 марта россияне совершили массированный обстрел Харьковщины. От вражеских атак погиб 74-летний местный житель.