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Российский удар по Харькову — как в городе устраняют последствия атаки

11 марта 2024 14:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российский удар по Харькову — как в городе устраняют последствия атаки
Коммунальщики устраняют последствия атаки в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли удар беспилотниками по Харькову в ночь на понедельник, 11 марта. В городе продолжается восстановление домов и улиц после очередной ночной атаки России.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в Telegram.

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В Слободском районе работает несколько групп коммунальщиков, устраняющих последствия ночной атаки беспилотниками.

"Работники КП "Харьковжилстрой" закрывают выбитые окна в зданиях. Обследование на наличие других повреждений продолжается", — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники "Харьковблагоустрий" в Слободском районе также убирают строительный мусор и стекло, которое рассыпано на улице в результате удара России.

Уборка строительного мусора в Харькове
Уборка строительного мусора в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
Уборка строительного мусора в Харькове
Уборка строительного мусора в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
закрытие выбитых окон
Закрытие выбитых окон. Фото: Харьковский городской совет
Закрытие выбитых окон
Закрытие выбитых окон. Фото: Харьковский городской совет
Скриншот сообщения Харьковского горсовета
Скриншот поста Харьковского горсовета

Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по Харькову. В результате обстрелов потерпели разрушения частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. В городе зафиксировано три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями.

Также мы писали, что 10 марта россияне совершили массированный обстрел Харьковщины. От вражеских атак погиб 74-летний местный житель.

война
Харьков
россияне
беспилотники
Украина
обстрелы
атака

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