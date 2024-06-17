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Російський удар по Харкову — пошкоджено відпочинковий комплекс

17 червня 2024 00:48
оновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки удару по Харкову 16 червня — пошкоджено відпочинковий комплекс
Працівник ДСНС займається ліквідацією наслідків обстрілу міста. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про пошкодження одного з корпусів відпочинкового центру в Київському районі міста. Це сталося в результаті російського удару.

Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

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Наслідки удару по Харкову 16 червня

"О 23:50 окупанти вдарили по м. Харків у Київському районі. Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу", — зазначив голова ОВА. 

Синєгубов додав, що обійшлося без постраждалих, наразі огляд місця ураження продовжується.

Наслідки удару по Харкову 16 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що ввечері 16 червня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові. За його словами, російські загарбники вдарили по місту КАБом. Це сталося під час загрози застосування авіаційних засобів ураження в області.

Також ми повідомляли, що нещодавно російські війська вдарили по селу в Ізюмському районі Харківської області, через що постраждало двоє мирних мешканців. Крім того, ворог завдав авіаударів по регіону й упродовж доби, 13 червня, внаслідок чого виявили руйнацію цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.

Харків
війна
війна в Україні
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Олег Синєгубов
Харківська область
атака
небезпека

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