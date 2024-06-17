Наслідки удару по Харкову 16 червня — пошкоджено відпочинковий комплекс

Працівник ДСНС займається ліквідацією наслідків обстрілу міста. Ілюстративне фото: ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про пошкодження одного з корпусів відпочинкового центру в Київському районі міста. Це сталося в результаті російського удару.

Про це Олег Синєгубов повідомляє в Telegram.

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"О 23:50 окупанти вдарили по м. Харків у Київському районі. Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу", — зазначив голова ОВА.

Синєгубов додав, що обійшлося без постраждалих, наразі огляд місця ураження продовжується.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що ввечері 16 червня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові. За його словами, російські загарбники вдарили по місту КАБом. Це сталося під час загрози застосування авіаційних засобів ураження в області.

Також ми повідомляли, що нещодавно російські війська вдарили по селу в Ізюмському районі Харківської області, через що постраждало двоє мирних мешканців. Крім того, ворог завдав авіаударів по регіону й упродовж доби, 13 червня, внаслідок чого виявили руйнацію цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.