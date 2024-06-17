Последствия удара по Харькову 16 июня — поврежден комплекс отдыха

Работник ГСЧС занимается ликвидацией последствий обстрела города. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о повреждении одного из корпусов центра отдыха в Киевском районе города. Это произошло в результате российского удара.

Об этом Олег Синегубов сообщает в Telegram.

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Последствия удара по Харькову 16 июня

"В 23:50 оккупанты ударили по г. Харькову в Киевском районе. Поврежден один из корпусов комплекса отдыха", — отметил глава ОВА.

Синегубов добавил, что обошлось без пострадавших, сейчас осмотр места поражения продолжается.

Скриншот сообщения из Telegram-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что вечером 16 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. По его словам, российские захватчики ударили по городу УАБом. Это произошло при угрозе применения авиационных средств поражения в области.

Также мы сообщали, что недавно российские войска ударили по селу в Изюмском районе Харьковской области, из-за чего пострадали двое мирных жителей. Кроме того, враг нанес авиаудары по региону и в течение суток, 13 июня, в результате чего обнаружили разрушение гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.