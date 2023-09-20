Раздавала российские паспорта: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку
Следователи сообщили о подозрении в коллаборационизме жительнице Купянска. Во время оккупации города местная жительница добровольно сотрудничала с оккупационными властями и осуществляла оформление и выдачу жителям документов, подтверждающих гражданство РФ.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области.
Материалы дела
По данным следствия, во время захвата вооруженными силами России г. Купянск местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.
"Она добровольно занимала должность в незаконном правоохранительном органе управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области, созданном на временно оккупированной территории Купянского района", — рассказывают правоохранители.
Новоиспеченная "инспекторка" с июля по сентябрь прошлого года занималась оформлением и выдачей российских паспортов местным жителям.
Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.
Напомним, что в Харьковской области разоблачен коллаборант, отвечавший за коммунальные услуги при оккупантах .
Также мы писали о том, что в Харьковской области правоохранители разоблачили преподовательницу, которая во время оккупации села Оскол Изюмского района добровольно стала "и.о. директора" в лицее.