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Раздавала российские паспорта: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку

20 сентября 2023 16:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Раздавала российские паспорта: в Харьковской области обнаружили очередную коллаборантку
Мужчина держит паспорт гражданина РФ. Иллюстративное фото: Алексей Сувиров / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Следователи сообщили о подозрении в коллаборационизме жительнице Купянска. Во время оккупации города местная жительница добровольно сотрудничала с оккупационными властями и осуществляла оформление и выдачу жителям документов, подтверждающих гражданство РФ.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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По данным следствия, во время захвата вооруженными силами России г. Купянск местная жительница решила построить карьеру полицейской в незаконном правоохранительном органе.

"Она добровольно занимала должность в незаконном правоохранительном органе управления внутренних дел временной гражданской администрации Харьковской области, созданном на временно оккупированной территории Купянского района", — рассказывают правоохранители.

Новоиспеченная "инспекторка" с июля по сентябрь прошлого года занималась оформлением и выдачей российских паспортов местным жителям.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Подозреваемая скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Напомним, что в Харьковской области разоблачен коллаборант, отвечавший за коммунальные услуги при оккупантах .

Также мы писали о том, что в Харьковской области правоохранители разоблачили преподовательницу, которая во время оккупации села Оскол Изюмского района добровольно стала "и.о. директора" в лицее. 

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