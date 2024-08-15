Погибшая на Харьковщине медик была образцом для других и всегда самосовершенствовалась

Погибшая Александра Мулькевич, подруга Майк. Фото: Hospitallers Paramedics

Возле села Белый Колодец на Харьковщине российские оккупанты ударили дроном по машине медиков-добровольцев из батальона "Госпитальеры". Одну девушку серьезно ранили, а другая Александра Мулькевич, подруга Майк, как ее называли боевые братья и сестры, погибла.

Об этом 14 августа, в среду, сообщает Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры" в Facebook.

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Лучше, чем те, с кем подруга Майк спасала украинских защитников, никто не сможет сказать и описать ее личные черты.

Одна из девушек вспоминает, что никогда не встречала человека, которому по силам действительно все. Все общие знакомые отзывались об Александре как об "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, мог выполнить любую работу, любой проект, при этом всегда создавая самый приятный "климат".

Александра Мулькевича в гражданской жизни. Фото: Hospitallers Paramedics

Другая госпитальерша напоминает, что Майк была невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться. Всегда заботилась о своем экипаже, и не только. Она была сильной и одновременно хрупкой.

На странице "Госпитальеров" разместили номер карты для помощи семье погибшей героини.

4441 1111 5615 7160

Цапенко Лариса Юрьевна