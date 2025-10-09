Игорь Терехов отметил приоритетность прифронтовых громад

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что жизнь на прифронтовых территориях нельзя сравнивать с условиями в относительно безопасных регионах Украины. По его словам, прифронтовые города сталкиваются с другими вызовами.

Об этом он заявил во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых общин" в Чернигове передает корреспондент Новини.LIVE.

Терехов отметил поддержку прифронтовых громад

По его словам, прифронтовые громады имеют совершенно другие вызовы, потребности и приоритеты, поэтому государство должно учитывать эти особенности при формировании политики поддержки.

"Сегодня невозможно сравнить Харьков и Львов, или Кривой Рог и Закарпатье. Пусть они меня извинят, но у них совсем другая жизнь, у нас — по-другому. Я хочу поблагодарить президента и правительство, что они понимают, что приоритет — наши прифронтовые громады", — сказал Терехов.

Также руководитель Ассоциации добавил, что сейчас перед прифронтовыми громадами стоит важная задача — сделать их комфортными для будущего граждан.

"Нам нужно не только удержать людей, а уже сейчас сделать так, чтобы люди имели возможность вернуться. Потому что когда человек, который выехал за границу или в другие города, будет видеть, что его город — это город будущего, люди будут возвращаться. образование, лечение, жилье, работа — это направления, в которых сегодня прифронтовые громады нуждаются в помощи", — подчеркнул Терехов.

