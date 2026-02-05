Видео
Україна
Главная Харьков В Харькове серьезные повреждения энергообъектов — детали от Терехова

В Харькове серьезные повреждения энергообъектов — детали от Терехова

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:36
Отключение света в Харькове — в городе повреждены энергообъекты
Отключение света в Харькове. Фото: REUTERS/Thomas Peter

После атаки россиян в Харькове серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в городе действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Думке", передает Новини.LIVE.

Какова ситуация со светом в Харькове

Терехов рассказал, что после российской атаки в городе возникли перебои с электроснабжением, поэтому общественный электротранспорт временно остановился. Сейчас метро работает по графику выходного дня с интервалом 20 минут, а на маршрутах, где не курсируют трамваи и троллейбусы, запустили автобусы.

Также мэр отметил, в домах, где раньше не было тепла из-за обстрелов, сейчас минимальные отключения света.

"Есть случаи, когда в этих домах нет света по 3-5 часов. Но "Харьковоблэнерго" делает все возможное и корректирует графики, когда поступают заявки... Они стараются как можно быстрее подключать потребителей. В то же время есть определенные проблемы, которые углубились после сегодняшнего удара по энергетике", — подчеркнул городской голова.

Напомним, 3 февраля россияне повредили главную ТЭЦ в Харькове, что привело к массовым отключениям света и тепла. В нынешних условиях ее восстановление пока невозможно.

После этого обстрела в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию. Это событие чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня.

