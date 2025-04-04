Россияне атаковали Харьков - количество погибших возросло

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Российские захватчики дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела количество погибших возросло до 4 человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 4 апреля.

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Россияне дронами атаковали Харьков — количество погибших возросло

В четверг вечером, 3 апреля, российские оккупанты ударными дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

Сегодня утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество погибших в результате атаки возросло. Следовательно, по состоянию на утро 4 апреля в результате атаки погибли 4 человека. В то же время ранены — 32 человека.

"Харьков. Количество погибших в результате атаки дронами — возросло до 4 человек. Ранены 32 человека", — сообщил Синегубов.

Ранее мы писали о том, что 3 апреля российские войска обстреляли Харьков ударными дронами, в результате чего пострадали гражданские жители.

Кроме того, представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что россияне существенно изменили тактику атак на Харьков. Отныне захватчики запускают сразу группы дронов.