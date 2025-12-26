Обстрел Харькова 26 декабря - стало больше жертв

Удар КАБом по Харькову — стало больше жертв, пострадал младенец
В пятницу, 26 декабря, российские войска атаковали Харьков. Количество погибших увеличилось до двух.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова
"Есть информация о втором погибшем", — написал Терехов.
Также глава ОВА Олег Синегубов заявил, что он удара пострадал ребенок.
"Среди пострадавших в Харькове — 9-месячная девочка. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил он.
Позже Синегубов добавил, что количество раненых возросло до четырех.
Еще позже мэр города добавил, что до шести возросло количество раненых в результате обстрела Харькова.
Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.
А вечером 25 декабря во время воздушной тревоги также прогремел взрыв в Харькове.
