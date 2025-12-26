Видео
Главная Харьков Удар КАБом по Харькову — стало больше жертв, пострадал младенец

Удар КАБом по Харькову — стало больше жертв, пострадал младенец

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:47
Обстрел Харькова 26 декабря - стало больше жертв
Последствия обстрела РФ. Иллюстративное фото: Владимир Зеленский

В пятницу, 26 декабря, российские войска атаковали Харьков. Количество погибших увеличилось до двух.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:
Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

"Есть информация о втором погибшем", — написал Терехов.

Также глава ОВА Олег Синегубов заявил, что он удара пострадал ребенок.

"Среди пострадавших в Харькове — 9-месячная девочка. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил он.

Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля - фото 2
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Позже Синегубов добавил, что количество раненых возросло до четырех.

Удар КАБом по Харкову — побільшало жертв, серед поранених немовля - фото 3
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Еще позже мэр города добавил, что до шести возросло количество раненых в результате обстрела Харькова.

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.

А вечером 25 декабря во время воздушной тревоги также прогремел взрыв в Харькове.

война Харьков обстрелы война в Украине жертва
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
