Обстрел Харькова 26 декабря - стало больше жертв

Последствия обстрела РФ. Иллюстративное фото: Владимир Зеленский

В пятницу, 26 декабря, российские войска атаковали Харьков. Количество погибших увеличилось до двух.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

"Есть информация о втором погибшем", — написал Терехов.

Также глава ОВА Олег Синегубов заявил, что он удара пострадал ребенок.

"Среди пострадавших в Харькове — 9-месячная девочка. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Позже Синегубов добавил, что количество раненых возросло до четырех.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Еще позже мэр города добавил, что до шести возросло количество раненых в результате обстрела Харькова.

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами.

А вечером 25 декабря во время воздушной тревоги также прогремел взрыв в Харькове.