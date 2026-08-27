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Главная Харьков Наряду с приоритетным финансированием обороны нужно делать все, чтобы сохранить людей

Наряду с приоритетным финансированием обороны нужно делать все, чтобы сохранить людей

Ua ru
27 августа 2026 18:31
Терехов: Наряду с приоритетом финансирования обороны нужно делать всё, чтобы сохранить людей
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Наряду с приоритетом финансирования обороны Украина должна делать всё, чтобы спасти людей. Такую точку зрения высказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и общин.

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Терехов объяснил, почему Украине нужно повышать социальные стандарты

По словам Терехова, потеря специалистов обходится государству очень дорого.

"Найти разумный баланс бюджета — это критически важно. Да, страна находится в состоянии войны, и все в первую очередь нужно направлять нашей армии. Это главное. Но кто-нибудь подсчитывал, во сколько нам обходится отъезд и невозвращение одного человека? Например, врача или учителя, которых годами обучали, а они уезжают из-за низкой зарплаты. Или молодого человека, который 11 лет учился, но из-за стресса и тревог не сдал ЕГЭ на высший балл и лишился возможности поступить в вуз в Украине. Она выбирает обучение за рубежом, а вместе с ней уезжает и вся семья. И потом мы их уже никак не вернём"— предупредил председатель АПМГ.

Он возмутился тем, как можно не повышать социальные стандарты сегодня, в сложной для украинцев ситуации.

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"Если, согласно прогнозам Бюджетной декларации, минимальная пенсия в 2029 году составит всего 66 долларов, — это катастрофа. Государство должно иметь четкие договоренности с международными партнерами: мы отстаиваем интересы всего демократического мира, поэтому должны привлекать средства и на поддержку людей. Если мы не сделаем этого на государственном уровне, мы и в дальнейшем будем терять людей", — констатировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове торжества по случаю начала учебного года для школьников планируют провести в безопасном подземном помещении. Мэр Игорь Терехов пояснил, что формат мероприятия был выбран с учетом ситуации с безопасностью в городе.

Кроме того, Терехов призвал создать масштабную государственную жилищную программу для ветеранов с более доступными условиями и большими возможностями. Он подчеркнул, что после возвращения с фронта защитники должны без бюрократических препятствий получать статус, жилье и возможность трудоустройства. По словам мэра Харькова, местные программы поддержки важно дополнить системной государственной программой.

декларация Харьков пенсии Игорь Терехов НМТ
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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