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Главная Харьков Терехов: в Харькове устанавливают новые укрытия из-за усиления атак РФ

Терехов: в Харькове устанавливают новые укрытия из-за усиления атак РФ

Ua ru
2 октября 2026 21:53
Эксклюзив
В Харькове устанавливают новые укрытия из-за усиления атак со стороны РФ — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

В Харькове устанавливают дополнительные укрытия на фоне усиления российских атак на город. Три защитных сооружения уже закуплены, ещё несколько планируется разместить в ближайшее время в районах с повышенной опасностью. Это, прежде всего, связано с эскалацией ударов со стороны РФ.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Новые укрытия появляются в опасных районах

Мэр Харькова Игорь Терехов эксклюзивно поделился с Вероникой Марченко информацией о том, что в настоящее время город продолжает закупать защитные сооружения и проводит тендеры на приобретение дополнительных укрытий.

"Что касается укрытий, мы дополнительно закупаем укрытия, проводим тендер на закупку этих укрытий. Сейчас мы уже закупили три укрытия, в ближайшее время появятся еще несколько, которые мы разместим в городе Харькове", — сказал мэр.

Новые укрытия планируют устанавливать в первую очередь в местах, где из-за российских атак существует повышенная опасность для людей.

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В Пятихатках установили укрытие возле остановки

Одно из новых укрытий уже установили в Пятихатках — возле остановки общественного транспорта. Игорь Терехов отметил, что район регулярно подвергается атакам российских FPV-дронов, поэтому городские власти решили обустроить защитное сооружение непосредственно возле остановки.

"Что касается Пятихаток, вы видите, что район практически постоянно подвергается обстрелам со стороны FPV-дронов. Мы решили, что там сегодня необходимо укрытие возле остановки общественного транспорта, мы его установили — это новое укрытие", — сообщил городской голова.

В ближайшее время в Харькове должны появиться и другие новые укрытия. Их планируют размещать с учётом ситуации с безопасностью в разных районах города.

Другие новости Харькова

Мы сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал во время беседы с журналистами Новини.LIVEв Харькове зафиксировали три попадания управляемыми авиабомбами, предположительно типа КАБ-250. Попадания пришлись на частный сектор, в результате атаки погибли два человека, ещё около 20 человек получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова также поделился информацией о подготовке города к отопительному сезону в условиях постоянных атак РФ. Городские власти готовятся к возможным перебоям в энергоснабжении и укрепляют систему резервного электропитания на случай повреждения инфраструктуры.

Харьков Харьковская область Игорь Терехов война в Украине FPV-дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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