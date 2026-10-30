Терехов предлагает ввести налог в размере 9% для бизнеса на прифронтовых территориях

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающие дополнительную социальную защиту людей, работающих на прифронтовых территориях, и поддержку местного бизнеса. Инициативы были подготовлены при участии председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэра Харькова Игоря Терехова, народного депутата Михаила Ананченко и его коллег из межфракционного объединения "Прифронтовые территории". Предложения охватывают дополнительные трудовые гарантии, налоговые льготы и механизмы урегулирования финансовых обязательств предприятий.

Об этом сообщили в Ассоциации прифронтовых городов и громад, передает Новини.LIVE.

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Терехов инициировал законопроекты о льготах для работников и бизнеса прифронтовых территорий

По словам Игоря Терехова, законодательные инициативы должны учитывать условия, в которых работают жители прифронтовых громад. Речь идет о работниках коммунальных служб, медиках, энергетиках и предпринимателях, которые продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на угрозу обстрелов.

«Прифронтовые громады не могут оставаться один на один с рисками войны. Сегодня люди выходят на работу под угрозой обстрелов, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, медики спасают жизни, энергетики восстанавливают электроснабжение, а предприниматели пытаются сохранить рабочие места", — отметил Терехов.

Народный депутат Михаил Ананченко сообщил, что предложения были сформулированы на основе обсуждений с представителями прифронтовых громад и анализа проблем, с которыми они сталкиваются.

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"Это результат длительной совместной работы. Во время встреч с Игорем Тереховым и представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад мы неоднократно обсуждали проблемы прифронтовых территорий и искали конкретные пути их решения. Практический опыт общин стал основой предложенных законодательных изменений", — сказал нардеп.

Какие гарантии предлагаются для работников

Один из законопроектов предусматривает введение статуса "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Его планируют предоставлять гражданским работникам, обеспечивающим функционирование общин в условиях военных рисков.

Для таких работников предлагается предусмотреть:

дополнительные гарантии оплаты труда и оплачиваемый отпуск;

медицинскую и психологическую помощь, а также реабилитацию;

социальную защиту членов семей;

освобождение определенных доходов от НДФЛ за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий;

зачисление периодов работы в страховой стаж в двойном размере на территориях активных боевых действий и в полуторном — на территориях возможных боевых действий.

Документально подтвержденные периоды работы предлагается учитывать с 24 февраля 2022 года.

Какие льготы предусмотрены для бизнеса

Другой законопроект касается предприятий, работающих на территориях активных или возможных боевых действий. Для них предлагается снизить ставку налога на прибыль до 9% при условии соблюдения определенных критериев.

Также законодательные изменения предусматривают дополнительные механизмы урегулирования кредитных и лизинговых обязательств предприятий. Отдельно предлагается установить особые условия приватизации государственного и коммунального имущества.

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что предлагаемые изменения должны касаться социальной защиты работников, поддержки предприятий, сохранения рабочих мест и обеспечения функционирования местных бюджетов.

Как писали Новини.LIVE, Игорь Терехов выступил за сохранение 64% налога на доходы физических лиц в местных бюджетах и недопущение изъятия реверсной дотации из бюджетов общин на территориях активных боевых действий. Также он предложил повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен, прожиточный минимум — до 7600 гривен и увеличить помощь переселенцам. Отдельно Терехов подчеркнул необходимость обеспечения ВПЛ жильем и учета потребностей общин, принимающих переселенцев.

Кроме того, Терехов заявил о необходимости отдельного государственного финансирования медицинских учреждений в прифронтовых громадах, поскольку 44 из 49 муниципальных медицинских учреждений Харькова были повреждены в результате российских обстрелов. Среди проблем он назвал нехватку медицинских работников, перебои с поставками лекарств и сложности с работой больниц в условиях опасности. Терехов также предложил ввести доплаты медикам, страхование их жизни и здоровья, поддержку аптек и резервное электро- и теплоснабжение больниц.