Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов предлагает ввести налог в размере 9% для бизнеса на прифронтовых территориях

Терехов предлагает ввести налог в размере 9% для бизнеса на прифронтовых территориях

Ua ru
30 октября 2026 14:05
Терехов предлагает ввести налог в размере 9% для бизнеса на прифронтовых территориях АПМГ
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающие дополнительную социальную защиту людей, работающих на прифронтовых территориях, и поддержку местного бизнеса. Инициативы были подготовлены при участии председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэра Харькова Игоря Терехова, народного депутата Михаила Ананченко и его коллег из межфракционного объединения "Прифронтовые территории". Предложения охватывают дополнительные трудовые гарантии, налоговые льготы и механизмы урегулирования финансовых обязательств предприятий.

Об этом сообщили в Ассоциации прифронтовых городов и громад, передает Новини.LIVE.

Реклама

Терехов инициировал законопроекты о льготах для работников и бизнеса прифронтовых территорий

По словам Игоря Терехова, законодательные инициативы должны учитывать условия, в которых работают жители прифронтовых громад. Речь идет о работниках коммунальных служб, медиках, энергетиках и предпринимателях, которые продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на угрозу обстрелов.

«Прифронтовые громады не могут оставаться один на один с рисками войны. Сегодня люди выходят на работу под угрозой обстрелов, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, медики спасают жизни, энергетики восстанавливают электроснабжение, а предприниматели пытаются сохранить рабочие места", — отметил Терехов.

Народный депутат Михаил Ананченко сообщил, что предложения были сформулированы на основе обсуждений с представителями прифронтовых громад и анализа проблем, с которыми они сталкиваются.

Читайте также:

"Это результат длительной совместной работы. Во время встреч с Игорем Тереховым и представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад мы неоднократно обсуждали проблемы прифронтовых территорий и искали конкретные пути их решения. Практический опыт общин стал основой предложенных законодательных изменений", — сказал нардеп.

Какие гарантии предлагаются для работников

Один из законопроектов предусматривает введение статуса "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Его планируют предоставлять гражданским работникам, обеспечивающим функционирование общин в условиях военных рисков.

Для таких работников предлагается предусмотреть:

  • дополнительные гарантии оплаты труда и оплачиваемый отпуск;
  • медицинскую и психологическую помощь, а также реабилитацию;
  • социальную защиту членов семей;
  • освобождение определенных доходов от НДФЛ за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий;
  • зачисление периодов работы в страховой стаж в двойном размере на территориях активных боевых действий и в полуторном — на территориях возможных боевых действий.

Документально подтвержденные периоды работы предлагается учитывать с 24 февраля 2022 года.

Какие льготы предусмотрены для бизнеса

Другой законопроект касается предприятий, работающих на территориях активных или возможных боевых действий. Для них предлагается снизить ставку налога на прибыль до 9% при условии соблюдения определенных критериев.

Также законодательные изменения предусматривают дополнительные механизмы урегулирования кредитных и лизинговых обязательств предприятий. Отдельно предлагается установить особые условия приватизации государственного и коммунального имущества.

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что предлагаемые изменения должны касаться социальной защиты работников, поддержки предприятий, сохранения рабочих мест и обеспечения функционирования местных бюджетов.

Как писали Новини.LIVE, Игорь Терехов выступил за сохранение 64% налога на доходы физических лиц в местных бюджетах и недопущение изъятия реверсной дотации из бюджетов общин на территориях активных боевых действий. Также он предложил повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен, прожиточный минимум — до 7600 гривен и увеличить помощь переселенцам. Отдельно Терехов подчеркнул необходимость обеспечения ВПЛ жильем и учета потребностей общин, принимающих переселенцев.

Кроме того, Терехов заявил о необходимости отдельного государственного финансирования медицинских учреждений в прифронтовых громадах, поскольку 44 из 49 муниципальных медицинских учреждений Харькова были повреждены в результате российских обстрелов. Среди проблем он назвал нехватку медицинских работников, перебои с поставками лекарств и сложности с работой больниц в условиях опасности. Терехов также предложил ввести доплаты медикам, страхование их жизни и здоровья, поддержку аптек и резервное электро- и теплоснабжение больниц.

Харьков налоги Игорь Терехов бизнес фронт
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации