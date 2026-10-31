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Главная Харьков Терехов инициировал меры поддержки для людей и бизнеса, работающих на прифронте

Терехов инициировал меры поддержки для людей и бизнеса, работающих на прифронте

Ua ru
31 октября 2026 11:00
В Раде предлагают новые льготы для работников прифронтовых территорий frontlineua.org
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: frontlineua.org

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, направленных на усиление социальной защиты людей, работающих на прифронтовых территориях, а также на поддержку местного бизнеса, предложенных председателем Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорем Тереховым. Законодательные инициативы были разработаны совместно с народным депутатом от Сумской области Михаилом Ананченко и его коллегами из межфракционного депутатского объединения "Прифронтовые территории".

"Прифронтовые общины не могут оставаться один на один с рисками войны. Сегодня люди выходят на работу под угрозой обстрелов, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, медики спасают жизни, энергетики восстанавливают свет, а предприниматели пытаются сохранить рабочие места. Государство должно не просто благодарить этих людей за стойкость, а создавать конкретные условия, чтобы они могли работать и жить в своих общинах. Особый подход к прифронтовым территориям должен охватывать и социальную защиту людей, и поддержку экономики. Ведь если мы хотим, чтобы общины выстояли сегодня и имели будущее после войны, нужно сохранить их главный ресурс – людей, рабочие места и предприятия", – отметил Игорь Терехов.

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Предлагаемые законопроекты содержат ряд изменений. Так, предусматривается введение статуса "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Его предлагают присваивать гражданским работникам, обеспечивающим функционирование общин в условиях военных рисков.

Среди предлагаемых гарантий: дополнительные гарантии оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск; медицинская и психологическая помощь, реабилитация; социальная защита членов семей; освобождение определенных доходов от НДФЛ за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий; зачет периодов работы в страховой стаж в двойном размере на территориях активных боевых действий и в полуторакратном — на территориях возможных боевых действий.

Предлагается учитывать документально подтвержденную работу, начиная с 24 февраля 2022 года.

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Кроме того, пакетом изменений предусматривается снижение налога на прибыль до 9% для предприятий, работающих на территориях активных или возможных боевых действий и отвечающих определенным условиям.

Также предлагаются дополнительные механизмы урегулирования кредитных и лизинговых обязательств и особые условия приватизации государственного и коммунального имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, подготовленные при участии мэра Харькова Игоря Терехова. Один из них предусматривает снижение ставки налога на прибыль до 9% для предприятий, работающих на территориях активных или возможных боевых действий и отвечающих определенным критериям.

Также Новини.LIVE писали, что 27 октября Игорь Терехов призвал предусмотреть в бюджете на 2027 год больше средств на социальную поддержку граждан и помощь переселенцам. Среди его предложений — сохранение 64% налога на доходы физических лиц в местных бюджетах, обеспечение ВПЛ жильем, повышение минимальной зарплаты до 10 тысяч гривен и прожиточного минимума до 7600 гривен.

Харьков Игорь Терехов льготы война в Украине боевые действия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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