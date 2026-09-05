Харьковская область: почти 50 тысяч учеников учатся очно

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Синегубов/Facebook

В Харьковской области почти 50 тысяч учеников учатся очно или в смешанном формате. Всего в области, включая Харьков, работают 563 учебных заведения, в которых обучаются около 181 тысячи учеников. До конца года эту возможность планируется расширить еще примерно для 30 тысяч детей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

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Синегубов об очном обучении в Харьковской области

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, к началу учебного года в области, в частности в Харькове, работают 563 учебных заведения, в которых обучаются около 181 тысячи учеников. Почти 50 тысяч детей учатся очно или в смешанном формате.

Глава ОВА отметил, что до конца года в области планируется открыть ещё пять подземных школ и один детский сад. После этого ещё около 30 тысяч детей смогут учиться очно или в смешанном формате.

Синегубов также добавил, что обучение для учащихся и родителей в тех учреждениях, где образовательный процесс проходит очно или в смешанном формате, должно быть бесплатным. Финансовую нагрузку берет на себя государство, а при необходимости к этому присоединяются территориальные общины.

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В этом году в первый класс в Харьковской области пошли почти 11 тысяч детей. В области также продолжают работать 21 высшее учебное заведение.

По словам Синегубова, на первый курс в этом году поступили около 30 тысяч студентов. Всего в высших учебных заведениях области обучаются чуть более 100 тысяч человек. В то же время вступительная кампания еще продолжается, поэтому это число может увеличиться.

Говоря о планах по расширению возможностей для очного и смешанного обучения, Синегубов отметил:

"Когда мы говорим о планах, у нас в планах ещё 5 подземных школ до конца этого года, плюс один, соответственно, детский сад. Это плюс ещё около 30 тысяч, фактически, детей, которым мы сможем обеспечить офлайн или смешанную форму обучения, там, конечно, соответственно, в комбинированном режиме, в несколько смен...".

Синегубов о запуске фабрики-кухни

Отдельно глава ОВА сообщил о запуске фабрики-кухни. Она стала второй в Украине после аналогичного проекта в Буче и значительно превосходит его по масштабам. Предприятие рассчитано на 18 тысяч порций в день и обслуживает несколько общин области.

В настоящее время фабрика-кухня уже работает и готовит около 5 тысяч порций в день.

Новини.LIVE сообщали, что Олег Синегубов заявил, что в ближайшее время в Харьковской области не планируется сокращать или существенно изменять комендантский час. В то же время в области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог, в частности уже ввели отдельные сигналы для АЗС. Власти также рассматривают возможность применить такой подход для других предприятий.

Новини.LIVE также сообщали, что 3 сентября российские войска атаковали 12 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Оккупанты применили ракеты, управляемые авиабомбы, РСЗО и беспилотники. В результате ударов повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные и инфраструктурные объекты.