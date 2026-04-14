В Харькове дрон РФ попал в многоэтажку: началось задымление

Тушение пожара в центре города в результате российской атаки по Харькову.

Россияне во вторник утром, 14 апреля, атаковали Харьков по меньшей мере одним дроном. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, из-за чего зафиксировано задымление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Удар по Харькову 14 апреля утром

Согласно сообщению Терехова, попадание произошло примерно в 06:27. Он уточнил, что дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе города.

Через несколько минут глава Харькова добавил следующее:

"По предварительной информации, удар пришелся на последние этажи, зафиксировано небольшое задымление. Информация о пострадавших пока не поступала", — говорится в сообщении.

Терехов о первых последствиях атаки.

Обновлено в 06:57

Глава ОВА Олег Синегубов проинформировал, что попадание произошло в балкон квартиры многоэтажки. В результате атаки пострадала 44-летняя женщина, она получила острую реакцию на стресс.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что россияне днем 6 апреля тоже атаковали Харьков дронами. Один из ударов был по учебному заведению.

Также мы писали, что 2 апреля враг неоднократно бил по Харькову. По состоянию на вечер местные власти зафиксировали, что произошло по меньшей мере 20 попаданий. Причем один из дронов попал в здание отеля, который не работал.