РФ атаковала Харьков боевым дроном: пострадали люди

Ночью в понедельник, 20 апреля, россияне ударили боевым дроном по Харькову. Под атакой оказался Основянский район. Травмировались люди.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия ночного обстрела Харькова

По состоянию на 04:24 известно о двух пострадавших. Информацию о последствиях удара уточняют.

