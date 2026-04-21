Россия ударила по центру Харькова: дрон попал в админздание

Спасатели тушат пожар после обстрелов.

Российские войска утром 21 апреля атаковали центр Харькова. Вражеский дрон попал в административное здание в Шевченковском районе города. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову 21 апреля

"Враг нанес удар по центру города — в Шевченковском районе зафиксировано попадание боевого дрона в административное здание", — рассказал Терехов.

По его словам, сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Как сообщали Новини.LIVE, 20 апреля армия РФ также атаковала Харьков боевым дроном. Под ударом оказался Основянский район. Пострадали два человека.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область дронами и КАБами. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Из-за ударов повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.