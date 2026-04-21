Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Россия ударила по центру Харькова: дрон попал в админздание

Россия ударила по центру Харькова: дрон попал в админздание

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 07:26
Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 21 апреля атаковали центр Харькова. Вражеский дрон попал в административное здание в Шевченковском районе города. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову 21 апреля

"Враг нанес удар по центру города — в Шевченковском районе зафиксировано попадание боевого дрона в административное здание", — рассказал Терехов.

По его словам, сейчас информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

Удар по Харкову 21 квітня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Как сообщали Новини.LIVE, 20 апреля армия РФ также атаковала Харьков боевым дроном. Под ударом оказался Основянский район. Пострадали два человека.

Читайте также:

Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область дронами и КАБами. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Из-за ударов повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации