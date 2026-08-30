Двое молодых дронаров из РФ сдались харьковским нацгвардейцам

Пленные россияне. Фото: кадр из видео

Двое 19-летних российских военнослужащих, работавших с разведывательными дронами Mavic, сдались в плен харьковским нацгвардейцам. Оба служили операторами беспилотников и подписали контракты с армией РФ лишь в мае этого года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на 3-ю бригаду оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.

Реклама

19-летние россияне попали в плен

По данным харьковской бригады «Спартан», пленных зовут Сергей и Даниил. Обоим по 19 лет, они несколько лет дружили, а впоследствии вместе подписали контракты и уехали воевать против Украины.

"Когда Россия вторглась в Украину, этим двоим было всего по семь лет. Теперь Сергею и Даниилу — по 19. Они выросли в Красноярском крае. Дружили, вместе приехали воевать в Украину, вместе сдались в плен", — рассказали в бригаде "Спартан".

Контракты оба подписали в мае 2026 года. Один из пленных утверждает, что пойти в российскую армию ему предложили в техникуме. По его словам, он согласился, потому что хотел получить диплом.

Читайте также:

"Учителя спросили, типа, что, не хочешь пойти воевать? Диплом? Отдайте мне диплом. Ну я и согласился, чтобы диплом забрать", — рассказал пленный.

Второй россиянин заявил, что контракт был для него способом получить военный билет. Он хотел устроиться проводником в пассажирский поезд, где работает его мать. При этом, по словам самого пленного, из-за расстройства личности он был негодным к срочной службе.

"Сказали: "Если тебе нужен военный билет, иди воюй". А я очень хотел устроиться к маме на работу, чтобы работать вместе. Вот и пошел ради военного билета", — сказал российский военнопленный.

Отправили на боевые позиции

Сначала россияне находились в распоряжении воинской части и валили лес. Впоследствии их начали готовить к работе с беспилотниками. Один из пленных рассказал, что фактически учился управлять дроном около двух недель, хотя в целом подготовка длилась два месяца.

После этого обоих отправили выполнять боевые задачи. Один был пилотом Mavic 3 Classic, другой занимался технической частью. Они должны были обустраивать позиции и вести воздушную разведку. Пленники утверждают, что после потери дронов командиры отправляли их всё ближе к украинским позициям. По их словам, там они оставались без нормального питания и воды.

"Начали бросать нас ближе к "мясу", оставлять без еды и воды. Три суток ничего не ели, воду пили только из рек. Командование плохое, к людям плохо относится, деньги отбирает", — рассказал один из военнопленных.

Он также заявил, что российские командиры требовали от подчинённых отдавать часть выплат. Тех, кто отказывался платить, по его словам, могли перевести в пехоту.

Сдались в плен, потому что были голодны

Своё решение сдаться они объяснили отношением российского командования, отсутствием нормального питания, проблемами с выплатами и избиениями.

"Нас здесь накормили лучше, чем там за две недели. И отношение лучше. Здесь к нам относятся как к людям, по крайней мере, не то что там", — рассказал один из пленных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области украинские военные за двое суток взяли в плен девять российских военнослужащих. Перед этим произошли бои, в ходе которых еще двух оккупантов уничтожили.

Также Новини.LIVE сообщали, что бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен военнослужащих РФ на Харьковском направлении. Пленные рассказали об условиях службы в российской армии и призвали военных РФ сдаться.