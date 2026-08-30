Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Двое 19-летних россиян сдались в плен харьковским нацгвардейцам

Двое 19-летних россиян сдались в плен харьковским нацгвардейцам

Ua ru
30 августа 2026 16:05
Двое молодых дронаров из РФ сдались харьковским нацгвардейцам
Пленные россияне. Фото: кадр из видео

Двое 19-летних российских военнослужащих, работавших с разведывательными дронами Mavic, сдались в плен харьковским нацгвардейцам. Оба служили операторами беспилотников и подписали контракты с армией РФ лишь в мае этого года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на 3-ю бригаду оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.

Реклама

19-летние россияне попали в плен

По данным харьковской бригады «Спартан», пленных зовут Сергей и Даниил. Обоим по 19 лет, они несколько лет дружили, а впоследствии вместе подписали контракты и уехали воевать против Украины.

"Когда Россия вторглась в Украину, этим двоим было всего по семь лет. Теперь Сергею и Даниилу — по 19. Они выросли в Красноярском крае. Дружили, вместе приехали воевать в Украину, вместе сдались в плен", — рассказали в бригаде "Спартан".

Контракты оба подписали в мае 2026 года. Один из пленных утверждает, что пойти в российскую армию ему предложили в техникуме. По его словам, он согласился, потому что хотел получить диплом.

Читайте также:

"Учителя спросили, типа, что, не хочешь пойти воевать? Диплом? Отдайте мне диплом. Ну я и согласился, чтобы диплом забрать", — рассказал пленный.

Второй россиянин заявил, что контракт был для него способом получить военный билет. Он хотел устроиться проводником в пассажирский поезд, где работает его мать. При этом, по словам самого пленного, из-за расстройства личности он был негодным к срочной службе.

"Сказали: "Если тебе нужен военный билет, иди воюй". А я очень хотел устроиться к маме на работу, чтобы работать вместе. Вот и пошел ради военного билета", — сказал российский военнопленный.

Отправили на боевые позиции

Сначала россияне находились в распоряжении воинской части и валили лес. Впоследствии их начали готовить к работе с беспилотниками. Один из пленных рассказал, что фактически учился управлять дроном около двух недель, хотя в целом подготовка длилась два месяца.

После этого обоих отправили выполнять боевые задачи. Один был пилотом Mavic 3 Classic, другой занимался технической частью. Они должны были обустраивать позиции и вести воздушную разведку. Пленники утверждают, что после потери дронов командиры отправляли их всё ближе к украинским позициям. По их словам, там они оставались без нормального питания и воды.

"Начали бросать нас ближе к "мясу", оставлять без еды и воды. Три суток ничего не ели, воду пили только из рек. Командование плохое, к людям плохо относится, деньги отбирает", — рассказал один из военнопленных.

Он также заявил, что российские командиры требовали от подчинённых отдавать часть выплат. Тех, кто отказывался платить, по его словам, могли перевести в пехоту.

Сдались в плен, потому что были голодны

Своё решение сдаться они объяснили отношением российского командования, отсутствием нормального питания, проблемами с выплатами и избиениями.

"Нас здесь накормили лучше, чем там за две недели. И отношение лучше. Здесь к нам относятся как к людям, по крайней мере, не то что там", — рассказал один из пленных.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области украинские военные за двое суток взяли в плен девять российских военнослужащих. Перед этим произошли бои, в ходе которых еще двух оккупантов уничтожили.

Также Новини.LIVE сообщали, что бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен военнослужащих РФ на Харьковском направлении. Пленные рассказали об условиях службы в российской армии и призвали военных РФ сдаться.

Харьковская область военные пленные Новости Харькова оккупация
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации