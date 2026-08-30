Двоє молодих дронарів РФ здалися харківським нацгвардійцям

Полонені росіяни. Фото: кадр з відео

Двоє 19-річних російських військових, які працювали з розвідувальними дронами Mavic, здалися в полон харківським нацгвардійцям. Обидва служили операторами безпілотників та підписали контракти з армією РФ лише у травні цього року.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на 3-тю бригаду оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

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19-річні росіяни потрапили в полон

За даними харківської бригади "Спартан", полонених звати Сергій та Данило. Обом по 19 років, вони кілька років дружили, а згодом разом підписали контракти та поїхали воювати проти України.

"Коли Росія вторглася в Україну, цим двом було лише по сім років. Тепер Сергію і Данилу — по 19. Вони виросли в Красноярському краї. Дружили, разом приїхали воювати в Україну, разом здалися в полон", — розповіли у бригаді "Спартан".

Контракти обидва підписали у травні 2026 року. Один із полонених стверджує, що піти до російської армії йому запропонували у технікумі. За його словами, він погодився, бо хотів отримати диплом.

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"Учителі запитали, типу, що, не хочеш піти воювати? Диплом? Віддайте мені диплом. Ну я і погодився, щоб диплом забрати", — розповів полонений.

Другий росіянин заявив, що контракт був для нього способом отримати військовий квиток. Він хотів влаштуватися провідником у пасажирський потяг, де працює його мати. При цьому, за словами самого полоненого, через розлад особистості він був непридатний до строкової служби.

"Сказали: "Якщо тобі потрібен військовий квиток, іди воюй". А я дуже хотів влаштуватися до мами на роботу, щоб разом працювати. От і пішов заради військового квитка", — сказав російський військовополонений.

Відправили на бойові позиції

Спочатку росіяни перебували у розпорядженні військової частини та валили ліс. Згодом їх почали готувати до роботи з безпілотниками. Один із полонених розповів, що фактично навчався керувати дроном близько двох тижнів, хоча загалом підготовка тривала два місяці.

Після цього обох відправили виконувати бойові завдання. Один був пілотом Mavic 3 Classic, інший займався технічною частиною. Вони мали облаштовувати позиції та вести повітряну розвідку. Полонені стверджують, що після втрати дронів командири відправляли їх дедалі ближче до українських позицій. За їхніми словами, там вони залишалися без нормального харчування та води.

"Почали кидати нас ближче до "м'яса", залишати без їжі та води. Три доби нічого не їли, воду пили тільки з річок. Командування погане, до людей погано ставиться, гроші відбирає", — розповів один із військовополонених.

Він також заявив, що російські командири вимагали від підлеглих віддавати частину виплат. Тих, хто відмовлявся платити, за його словами, могли перевести до піхоти.

Здалися в полон, бо були голодні

Своє рішення здатися вони пояснили ставленням російського командування, відсутністю нормального харчування, проблемами з виплатами та побиттям.

"Нас тут нагодували краще, ніж там за два тижні. І ставлення краще. Тут ставляться як до людей хоча б, не те що там", — розповів один із полонених.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині українські військові за дві доби взяли в полон дев'ятьох російських військовослужбовців. Перед цим відбулися бої, під час яких ще двох окупантів знищили.

Також Новини.LIVE повідомляли, що бійці 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" взяли в полон військовослужбовців РФ на Харківському напрямку. Полонені розповіли про умови служби в російській армії та закликали військових РФ здаватися.