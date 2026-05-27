Экс-полицейский на Харьковщине продавал липовые инвалидности

Задержание экс-полицейского. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили бывшего полицейского из Лозовой. Он предлагал оформление фиктивной инвалидности для отсрочки от мобилизации. "Услуга" стоила 10 тысяч долларов. Мужчину задержали и взяли под стражу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Схема предложения

Следствие установило, что в конце февраля 2026 года экс-правоохранитель предложил военнообязанному помощь с отсрочкой. Он заявлял, что может влиять на врачей, медучреждения и чиновников, которые оформляют инвалидность. Также обещал решение вопросов с ЭКОПФО и ТЦК.

Деньги и документы

За свои "услуги" он требовал 10 тысяч долларов США. Получал деньги частями: 340 тысяч гривен и 64 тысячи гривен наличными, а также 23 тысячи гривен переводом на карточку. После этого прислал по почте медицинское заключение о якобы установленной III группе инвалидности.

Что грозит

24 мая 2026 года экс-правоохранителя задержали в Харькове после получения очередного транша. Во время обыска изъяли 6800 долларов и поддельное удостоверение сотрудника СБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Эта статья предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Похожие дела

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Харьковского городского совета, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. По данным следствия, он вместе с сообщником организовал "трансфер" в Румынию стоимостью 17 тысяч долларов США. Для конспирации они обсуждали детали через мессенджер, планировали маршрут через Киев и Одесскую область, а оплату должны были получить через криптокошелек.

По версии следствия, схема предусматривала не только незаконный выезд за границу, но и дополнительные "услуги" — оформление фиктивных документов для избежания мобилизации. Сообщника задержали при попытке получить средства, а впоследствии подозрение получил и депутат. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины как организацию незаконной переправки лиц через границу, совершенную из корыстных побуждений и по предварительному сговору группы лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове Новобаровский суд признал виновным руководителя общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила"" в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины. По данным следствия, мужчина вносил данные военнообязанных лиц в электронную систему "Шлях", оформляя их как водителей-волонтеров, что позволяло им выехать из Украины во время военного положения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он вместе с сообщником вывез пограничника из района боевых действий на Купянском направлении и получил за это деньги.