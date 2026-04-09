Главная Харьков Зеленский вручил Терехову орден "За мужество" II степени

Дата публикации 9 апреля 2026 20:09
Владимир Зеленский вручает награду Игорю Терехову. Фото: Харьковский городской совет

В четверг, 9 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местного самоуправления из разных регионов страны. Среди отмеченных — городской голова Харькова Игорь Терехов, который получил орден "За мужество" II степени. Церемония состоялась во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сегодня, 9 апреля, состоялась торжественная церемония награждения представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Президент Владимир Зеленский лично вручил орден "За мужество" II степени городскому голове Харькова Игорю Терехову за его преданность громаде и мужество в сложных условиях.

Мероприятие проходило в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, где обсуждались важные вопросы развития регионов и взаимодействия центральной и местной власти.

Кроме Терехова, государственные награды получили и другие руководители городов и представители местных советов из разных областей Украины, что подчеркивает значение их работы для стабильности и развития страны.

Президент подчеркнул важность роли местного самоуправления в обеспечении жизнедеятельности громад, особенно в условиях войны, и поблагодарил всех награжденных за профессионализм и преданность делу.

Скриншот сообщения Харьковского горсовета/Facebook

Новини.LIVE информировали, что зима этого года стала для Харькова серьезным испытанием для городского управления и энергетической инфраструктуры. Город работал в режиме постоянного антикризисного управления из-за обстрелов, блэкаутов и перепадов температур. В центре этого процесса находился городской голова Игорь Терехов, который следил за сохранением жизненно важных функций города.

Также Новини.LIVE писали о том, как Харьков готовится к следующей зиме. Игорь Терехов сообщил, что Харьков внедряет новую систему энергообеспечения, которая ранее в городе не применялась, в частности через установку когенерационных установок, модульных котельных и бурение новых скважин.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
