Фермерам Харьковщины дадут деньги на посевную: какие суммы

На Харьковщине ввели одноразовую финансовую помощь для аграриев. Деньги выделяют на проведение полевых работ в 2026 году, чтобы поддержать фермеров в сложных условиях войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Деньги для аграриев Харьковщины

Решение приняли во время внеочередной сессии областного совета. В то же время утвердили и программу поддержки сельского хозяйства на этот год. Речь идет прежде всего о небольших хозяйствах. Помощь получат те аграрии, которые обрабатывают до 500 гектаров земли. За каждый гектар предусмотрена выплата 100 гривен. Максимальная сумма, которую может получить один фермер, составляет 50 тысяч гривен. Всего на программу планируют направить почти 14,8 миллиона гривен.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что поддержка аграриев сейчас критически важна для региона.

"Областная программа призвана помочь фермерам пройти посевную 2026 года и собрать урожай", — отметил он.

По его словам, несмотря на войну, аграрии Харьковщины продолжают обеспечивать продовольственную безопасность.

Помощь харьковчанам

Харьков остается одним из главных направлений для людей, которые выезжают из опасных регионов. По состоянию на 1 мая здесь зарегистрировано около 215 тысяч внутренне перемещенных лиц. Среди них есть семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью. В Харькове для временного проживания переселенцев работают десятки общежитий. Там размещены тысячи людей, которые потеряли собственное жилье или не могут вернуться домой. Также действуют гуманитарные хабы, где оказывают различные виды помощи. Люди могут получить консультации, вещи первой необходимости и психологическую поддержку. Отдельно организованы пункты горячего питания во всех районах города.

