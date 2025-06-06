Экс-директора предприятия судили из-за вывоза навоза на участок

Вывоз отходов животного происхождения. Иллюстративное фото: superagronom

В Харьковской области судили бывшего руководителя государственного сельскохозяйственного предприятия. Он систематически загрязнял земельный участок навозом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, с 16 мая 2017 года мужчина находился на должности руководителя госпредприятия "Дослідне господарство "Комсомолець", которое осуществляет исследовательскую, хозяйственную и коммерческую деятельность. Основными направлениями работы является производство семян сельскохозяйственных культур и саженцев, выращивание племенного скота и птицы, а также разведение крупного рогатого скота.

Мужчина с 2018 года дал указание главному инженеру на постоянный вывоз навоза на участок, где раньше были фермы, а сейчас он не используется. В результате она подвергалась систематическому загрязнению и засорению вредными веществами и стала непригодной для использования по целевому назначению.

Во время исследования почвы было установлено, что уровень загрязнения превышен:

аммоний в 2,2 раза;

нитраты в 2,5 раза;

фосфор в 2,6 раза.

Таким образом засорение земельного участка нанесло ущерб государству на общую сумму 1 669 248 гривен.

В то же время обвиняемый заявил, что соответствующие указания по вывозу навоза были еще до его вступления в должность. По словам свидетелей, навоз вывозили трактором через дорогу на отведенную территорию еще с 1995 года. Таким образом, когда мужчина возглавил предприятие, отходы просто продолжали вывозить в то же место.

В судебных материалах говорится, что ранее на участке были фермы, но после обнаружения туберкулеза их вывезли. Землю перестали обрабатывать, поэтому земля "пустует".

Решение суда

Суд признал директора предприятия виновным в загрязнении земель и назначил ему наказание в виде штрафа 34 тысяч гривен. Но его освободили от ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное производство закрыли.

В то же время мужчина должен оплатить судебную экономическую экспертизу в размере более 21 800 гривен и проведение судебной инженерно-экологической экспертизы в размере более 14 388 гривен.

Напомним, в Харькове судили предпринимателя, в помещении которого во время работы погиб работник.

Также в Харькове слесарь ТЭЦ корректировал вражеские удары по мобильной огневой группе ПВО, которая защищала объект от российских обстрелов.