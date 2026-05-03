Фермерам Харківщини дадуть гроші на посівну: які суми

Трактор працює у полі. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині запровадили одноразову фінансову допомогу для аграріїв. Гроші виділяють на проведення польових робіт у 2026 році, щоб підтримати фермерів у складних умовах війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Гроші для аграріїв Харківщини

Рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради. Водночас затвердили і програму підтримки сільського господарства на цей рік. Йдеться насамперед про невеликі господарства. Допомогу отримають ті аграрії, які обробляють до 500 гектарів землі. За кожен гектар передбачено виплату 100 гривень. Максимальна сума, яку може отримати один фермер, становить 50 тисяч гривень. Загалом на програму планують спрямувати майже 14,8 мільйона гривень.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що підтримка аграріїв зараз критично важлива для регіону.

"Обласна програма покликана допомогти фермерам пройти посівну 2026 року та зібрати врожай", — зазначив він.

Читайте також:

За його словами, попри війну, аграрії Харківщини продовжують забезпечувати продовольчу безпеку.

Допомога харків'янам

Харків залишається одним із головних напрямів для людей, які виїжджають з небезпечних регіонів. Станом на 1 травня тут зареєстровано близько 215 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Серед них є сім’ї з дітьми, літні люди та люди з інвалідністю. У Харкові для тимчасового проживання переселенців працюють десятки гуртожитків. Там розміщені тисячі людей, які втратили власне житло або не можуть повернутися додому. Також діють гуманітарні хаби, де надають різні види допомоги. Люди можуть отримати консультації, речі першої необхідності та психологічну підтримку. Окремо організовані пункти гарячого харчування в усіх районах міста.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міський голова Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов запропонував створити "єдиний маршрут" для ВПО.

Також Новини.LIVE писали, що 6 березня вперше посли країн Північної Європи та Балтії (NB8) спільною делегацією відвідали Харків. Результатом візиту стала домовленість про партнерство. Іноземні гості окреслили актуальні напрямки співпраці з прифронтовими громадами та підтвердили зацікавленість у розширенні партнерства заради посилення стійкості українських громад.