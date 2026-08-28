Харьковский подземный ситуационный центр привлек внимание европейских стран

Подземные укрытия в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове, расположенном примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения, работает подземный ситуационный центр. Начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких заявил, что опыт города уже изучают представители европейских стран.

Об этом Гладких рассказал журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Ситуационный центр работает под землей

По словам Гладких, харьковский ситуационный центр является уникальным по своему функционалу. Подобные объекты есть и в других городах, однако именно такой формат работы, как в Харькове, по его словам, в Украине единственный.

Гладких отметил, что в город приезжали делегации из других украинских городов, а также представители стран Европейского Союза. Их интересовало, как такой центр может полноценно работать в условиях близости к фронту.

"Европейские страны, видя наш опыт, сейчас переносят свои ситуационные центры под землю", — рассказал начальник Департамента чрезвычайных ситуаций.

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Он пояснил, что полномасштабная война продемонстрировала необходимость размещать такие объекты в защитных сооружениях. Ситуационные центры являются критически важными пунктами управления, которые должны оставаться работоспособными даже во время атак.

Как создавали центр в Харькове

По словам Гладких, идею создания ситуационного центра в Харькове начали реализовывать еще в 2017 году. Тогда Игорь Терехов, который работал первым заместителем городского головы, был одним из инициаторов проекта.

Изначально центр планировали построить возле харьковского аэропорта. Речь шла о современном двухэтажном стеклянном здании, однако после начала полномасштабной войны подход к таким объектам изменился.

"Война всё-таки показала, что именно такие центры должны располагаться в защитных сооружениях, что это критически важные пункты управления",— отметил Гладких.

Он также подчеркнул, что для работы такой системы важна поддержка городского руководства. По его словам, без соответствующей поддержки ситуационный центр не смог бы работать должным образом.

Центры должны работать круглосуточно

Гладких подчеркнул, что ситуационные центры должны обеспечивать непрерывное управление и координацию действий во время чрезвычайных ситуаций.

По его словам, такие пункты управления должны работать 24 часа в сутки семь дней в неделю как во время войны, так и в мирное время. Их главная задача — обеспечивать безопасность населения и стабильность работы городских служб.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов выступил за изменения в мобилизационных процессах. Он заявил, что силовые задержания граждан и "бусификация" дискредитируют Вооруженные силы Украины, подрывают доверие к государству и негативно влияют на имидж страны.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Слободском районе Харькова. В результате атаки вспыхнул пожар, есть погибший и пострадавшие, а на месте работали спасатели и другие экстренные службы.