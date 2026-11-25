Мэр Харькова Игорь Терехов с делегациями из Сум и Ровно. Фото: АПГГ

Харьков делится наработанными в ходе полномасштабной войны механизмами защиты населения с другими украинскими громадами. Представители Сум и Ровно уже изучают, как в городе организовали работу ситуационного центра, диспетчерской службы и взаимодействие экстренных и коммунальных подразделений после российских ударов. Проект по распространению этого опыта Ассоциация прифронтовых городов и громад и Харьковский городской совет реализуют при поддержке Программы малых грантов ГЭФ в Украине, которую внедряет ПРООН через ОО "Я спасен".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу АПГГ.

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Делегации из Сум и Ровно ознакомились с системой безопасности Харькова

Первыми ознакомиться с харьковской системой приехали делегации Сумского и Ровенского городских советов. В их состав вошли заместители городских голов Леонид Николаенко и Артем Ганущак. В ходе визита представители громад изучают организацию работы служб, отвечающих за реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидацию последствий вражеских атак.

Мэр Харькова и глава АПГГ Игорь Терехов пояснил, что передача практического опыта должна помочь другим городам сформировать собственные алгоритмы действий с учетом местных условий. Он подчеркнул, что громады могут заимствовать отдельные решения Харькова, но в то же время должны определять, какие механизмы будут лучше всего работать именно на их территории.

"Тот опыт, который, к сожалению, наработан нами ценой человеческих жизней, важен для того, чтобы мы делились им и передавали другим городам и громадам. Мы готовы вместе с вами разрабатывать алгоритмы действий для каждого города. Понимаем, что ситуация в Сумах одна, в Ровно — другая. Где-то вы воспользуетесь нашими решениями, где-то поймёте, что нужно поступить иначе. Но главное, чтобы стратегия была одна: оперативно реагировать, как можно быстрее добираться до места попадания и спасать людей. Все соответствующие службы должны работать как единый механизм", — отметил Терехов.

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Ситуационный центр в Харькове создавали с учетом вызовов в сфере безопасности, с которыми город столкнулся после начала полномасштабного вторжения. Одним из направлений его работы стало согласование действий с военными и профильными службами, что позволило сократить продолжительность воздушных тревог примерно на 40% уже в течение первого месяца. Это позволило сократить перерывы в работе предприятий, учреждений и организаций, а также повлияло на повседневную жизнь горожан.

Особое внимание уделили скорости определения мест российских попаданий. Раньше на определение местоположения могло уходить около пяти минут, сейчас благодаря координации ситуационного центра это занимает примерно 30 секунд. После определения места попадания к работе привлекаются спасатели, медики и коммунальные службы.

Терехов также обратил внимание на необходимость учитывать риск повторных атак во время ликвидации последствий обстрелов. По его словам, в Харькове уже были случаи, когда после первого удара на месте работали коммунальщики, однако возникала угроза нового обстрела.

"Очень важно не только быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию, но и предупреждать об угрозе повторного удара. У нас были случаи, когда после обстрела на месте уже работали коммунальные службы, но появлялась новая угроза. Благодаря информации, которую мы получаем, можем предупредить людей, остановить работы, обезопасить жителей и тех, кто ликвидирует последствия удара. Это также вопрос сохранения человеческих жизней", — подчеркнул городской голова.

Сумы и Ровно изучают харьковские наработки

Для Сум, которые регулярно подвергаются российским обстрелам, особый интерес представляет опыт создания и функционирования ситуационного центра. Заместитель городского головы Леонид Николаенко сообщил, что город планирует развивать собственную систему координации служб и рассчитывает использовать наработки Харькова.

"Мы приехали, чтобы получить очень важный опыт для создания ситуационного центра в Сумах. Увидели, насколько профессионально это организовано в Харькове. В то же время у нас тоже есть собственные наработки, и мы готовы делиться ими. Прифронтовые громады должны объединяться и работать в одном направлении, ведь главная цель — безопасность людей", — отметил Николаенко.

В Ровно также работают над усилением кризисного реагирования. По словам заместителя городского головы Артема Ганущака, город уже близится к завершению создания собственного кризисного центра, а знакомство с харьковской системой поможет усовершенствовать этот проект.

Он отметил, что угроза российских атак касается не только прифронтовых территорий, поэтому опыт Харькова может быть полезен для громад в разных регионах Украины.

Какие объекты посетят делегации

Программа обмена предусматривает не только ознакомление с ситуационным центром. Представителям Сум и Ровно также покажут работу городской диспетчерской службы "1562", систему гражданской защиты и практики противодействия FPV-дронам.

Кроме того, делегации посетят метрошколу, подземную школу, мобильные укрытия и другие объекты, оборудованные для обеспечения безопасности жителей Харькова.

Распространение наработок города на другие регионы является одним из направлений деятельности Ассоциации прифронтовых городов и громад. Харьковский опыт в сфере безопасности уже представляли во время заседания Совета коалиции с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Отдельные решения начали использовать и в других городах. В частности, в Запорожье после изучения харьковской практики запустили работу ситуационного центра, сотрудники которого совершили более 1600 выездов.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что наработанная городом система гражданской защиты может стать основой для усиления безопасности в других регионах Украины. В частности, благодаря специализированной системе видеонаблюдения городские службы определяют место российского удара примерно за 30 секунд вместо пяти минут, а прибывают туда за пять-шесть минут. Харьковский стандарт безопасности также предусматривает укрытия, резервы оборудования, автономное энергоснабжение, подготовку специалистов и координацию служб через Ситуационный центр.

Кроме того, недавно Терехов предложил ввести дополнительные социальные гарантии для людей, работающих в прифронтовых громадах и обеспечивающих их жизнедеятельность во время войны. Одна из инициатив предусматривает зачисление двух лет страхового стажа за каждый год работы на таких территориях, а также распространение этой нормы на специалистов, работавших там с начала полномасштабного вторжения. Соответствующий законопроект, подготовленный Ассоциацией прифронтовых городов и громад совместно с народными депутатами, уже зарегистрирован в Верховной Раде.