Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Украине необходимо ввести единый национальный стандарт энергетической устойчивости общин, который будет определять их способность обеспечивать население базовыми услугами даже в случае длительного отсутствия электроснабжения. В то же время восстановление энергетической инфраструктуры должно происходить с учетом будущих угроз, а не по старым принципам.

Об этом в интервью "Главкому" заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Терехов предложил ввести единый стандарт энергетической устойчивости общин

По его словам, АПГГ предлагает установить на государственном уровне четкие требования к автономности критической инфраструктуры, которые дополнят уже принятые региональные планы устойчивости.

"Мы в Ассоциации прифронтовых городов и громад предлагаем ввести единый национальный стандарт энергетической устойчивости, который дополнит уже принятые планы устойчивости регионов. Чтобы в каждом населенном пункте были определены четкие требования к тому, как долго и в каком объеме он сможет обеспечивать людей водой, теплом, связью, поддерживать работу больниц и других жизненно важных объектов без внешнего электроснабжения", — рассказал Терехов.

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Он подчеркнул, что такие планы должны регулярно проверяться на практике, а их реализация должна быть обеспечена финансированием, оборудованием и необходимыми ресурсами. Ведь даже крупные города не могут самостоятельно покрыть все расходы на защиту и модернизацию энергетической инфраструктуры.

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Отдельно глава АПГГ обратил внимание на необходимость пересмотра подходов к восстановлению украинской энергетики. По его убеждению, восстановление разрушенных объектов не должно означать возврата к централизованной системе, уязвимой для российских атак.

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"Нам нужно уже сейчас думать о том, какой будет украинская энергетика через 10 или 20 лет. Мы не должны восстанавливать старую уязвимую систему, которую враг сможет снова разрушить несколькими ударами. Украинским городам нужна более современная, надежная и технологичная инфраструктура, которая будет служить людям десятилетиями", — отметил он.

В качестве примера модернизации Терехов привёл Харьков, где ещё в конце 2022 года начали развивать концепцию энергетических островов — локальных систем, которые позволяют обеспечивать электроэнергией и теплом критически важные объекты независимо от централизованного снабжения.

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По его словам, город устанавливает когенерационные установки, строит блочно-модульные котельные и развивает резервные источники питания. Хотя полной энергетической автономности Харьков пока не достиг, постепенная децентрализация позволяет снижать зависимость от крупных энергетических объектов.

"И в этом заключается главное преимущество новой системы — повреждение одного объекта не должно автоматически приводить к остановке всех остальных", — пояснил Терехов.

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По мнению главы АПГГ, вопрос энергетической устойчивости громад должен стать одним из приоритетов национальной безопасности.

"Ведь защитить страну означает не только защитить ее границы, но и сохранить жизнь в наших городах и селах, дать людям возможность оставаться дома, работать, воспитывать детей и планировать свое будущее", — подытожил Игорь Терехов.

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Как писали Новини.LIVE, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ поддержал предложение мэра Харькова Игоря Терехова распространить опыт города по защите от российских обстрелов на другие регионы Украины. Речь идет о создании единого национального стандарта гражданской защиты, который будет охватывать предупреждение об угрозах, реагирование на удары, помощь пострадавшим и восстановление инфраструктуры. По словам Куща, харьковские алгоритмы уже позволили сократить время определения места вражеского удара с пяти минут до 30 секунд, а продолжительность воздушных тревог — на 39,75%.

В Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте в 2027 году, а соответствующие расходы уже предусмотрены в проекте городского бюджета. Мэр Игорь Терехов пояснил, что такая поддержка важна для горожан и почти 227 тысяч внутренне перемещенных лиц, проживающих в городе. Содержание бесплатного транспорта обходится общине в 3,6–4 млрд грн в год, однако городские власти считают эти расходы необходимыми, чтобы люди оставались в Харькове.