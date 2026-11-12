Терехов предложил удваивать страховой стаж работникам прифронтовых громад

Мэр Харькова, глава АПГГ Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Специалисты, обеспечивающие функционирование прифронтовых громад в условиях полномасштабной войны, могут получить особые социальные гарантии. Среди предложений — зачет двух лет страхового стажа за каждый год работы на таких территориях.

Соответствующую инициативу Ассоциация прифронтовых городов и громад (АПГГ) во главе с мэром Харькова Игорем Тереховым подготовила совместно с народными депутатами, а законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Терехов призвал усилить социальную защиту работников прифронтовых громад

По словам Терехова, люди, которые не прекращают работать в громадах вблизи линии фронта, должны получить особое признание на государственном уровне. Речь идет о специалистах, чья работа остается необходимой даже во время обстрелов и других опасностей.

"Люди, которые продолжают работать на прифронтовых территориях, заслуживают особого статуса. Это справедливый подход к тем, кто ежедневно работает в условиях опасности и обеспечивает жизнедеятельность громад. И в этом суть нашего законопроекта", — подчеркнул глава Ассоциации.

Инициатива охватывает не одну профессиональную категорию. На особые условия могут рассчитывать социальные работники, медики, педагоги, энергетики, коммунальщики и другие специалисты, которые поддерживают работу важных служб и помогают населению получать необходимые услуги.

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В то же время предложение АПМГ распространяется не только на тех, кто сейчас продолжает работать в прифронтовых громадах. Она также касается людей, которые выполняли там профессиональные обязанности с начала полномасштабного вторжения, в частности приезжали в командировку или работали вахтовым методом. Даже если впоследствии они уехали с опасных территорий, их предыдущий опыт работы предлагают учесть.

Во время встречи Терехов также отметил вклад социальных работников, которые продолжают поддерживать людей, несмотря на сложные условия.

"Я прекрасно понимаю, насколько тяжела ваша повседневная работа и насколько она отличается от работы коллег в тыловых регионах. Хочу поблагодарить вас за то, что вы не оставили людей, продолжаете оказывать им помощь. Вы даете людям самое главное — возможность жить. Без вас у многих просто не было бы такой возможности", — сказал мэр Харькова.

Какие социальные стандарты предлагает изменить АПГГ

Отдельное направление работы Ассоциации — пересмотр базовых социальных выплат и показателей. В частности, организация настаивает на повышении минимальной зарплаты до 10 тыс. грн, минимальной пенсии — до 6 тыс. грн, а прожиточного минимума — до 7,6 тыс. грн.

Терехов объяснил необходимость таких изменений ростом стоимости повседневных расходов. По его словам, нынешнего уровня пенсий недостаточно, чтобы покрывать базовые потребности, в частности покупать продукты и лекарства.

"Мы предлагаем повысить минимальную заработную плату как минимум до 10 тысяч гривен, минимальную пенсию — до 6 тысяч, а прожиточный минимум установить на уровне 7600 гривен. Ведь мы прекрасно понимаем, что прожить на пенсию в 3,5 тысячи гривен сегодня практически невозможно, когда лекарства и продукты питания постоянно дорожают", — отметил он.

Кроме того, Ассоциация предлагает пересмотреть налоговую нагрузку на товары первой необходимости. В частности , речь идет об уменьшении ставки НДС на основные продукты питания с 20% до 5%, а на лекарства — с 7% до 5%.

Среди других предложений — сохранение аптек и расширение возможностей получения препаратов в рамках государственной программы "Доступные лекарства".

В АПГГ подчеркивают, что реализация этих инициатив требует не только решений на местах, но и государственной поддержки. Из-за ограниченных финансовых ресурсов отдельные громады не могут самостоятельно обеспечить необходимый уровень социальной защиты, поэтому соответствующие расходы должны предусматриваться на общегосударственном уровне.

Ассоциация прифронтовых городов и громад, в которую входят более 360 громад и городов из 12 областей Украины, продолжает продвигать свои предложения в сотрудничестве с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Как писали Новини.LIVE, Терехов предложил создать государственную программу поддержки аптек в прифронтовых громадах. Для этого Ассоциация прифронтовых городов и громад и Ассоциация фармацевтов Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Среди предложений — снижение НДС на лекарства с 7% до 5%, а также создание совместной рабочей группы для подготовки законодательных изменений и обращений к правительству.

Также Терехов призвал изменить подходы к восстановлению украинских городов с учётом военных рисков. Он считает, что новые здания должны быть автономными, энергоэффективными и защищенными от последствий возможных атак, в частности предусматривать укрытия и резервные системы обеспечения водой, теплом и электроэнергией. В качестве примера такого подхода Терехов привел проект восстановления Северной Салтовки, который предусматривает жилье, детский сад с укрытием и подземное защитное помещение на 2200 человек.