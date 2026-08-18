Харьков украшают к Дню города 23 августа — фоторепортаж

Харьков готовится к Дню города: украшают улицы и парки
Харьков постепенно меняет свой облик в преддверии Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В центральной части города и в парках появились тематические инсталляции, цветочные композиции и декорации в цветах украинского флага. Часть украшений еще продолжают устанавливать.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из Харькова.
Как украсили Харьков
Одним из главных акцентов праздничного оформления стали сине-желтые цвета. В центре установили большие декоративные конструкции с лентами, напоминающие украинские флаги. Рядом с ними обустроили клумбы, а улицы и скверы украсили цветами.
Праздничное оформление появилось и в городских парках. Здесь установили большие фигуры из декоративной зелени, яркие цветы и необычные фотозоны. Среди них можно увидеть зеленых персонажей, гигантские разноцветные ромашки, декоративное колесо с корзинами цветов и композиции с украинскими орнаментами.
Подготовка ещё продолжается. На отдельных локациях коммунальщики завершают монтаж декоративных элементов. В частности, работники обустраивают композицию с фигурами музыкантов. В то же время большая часть украшений уже установлена, и возле них фотографируются горожане.
Отдельные композиции выполнены в красно-белых тонах с традиционными украинскими узорами. Также в центре можно увидеть масштабное оформление с надписью «Харьков в наших сердцах».
День города Харькова
23 августа для Харькова имеет особое значение. В этот день город отмечает День Харькова и годовщину освобождения от нацистских захватчиков. На следующий день, 24 августа, Украина будет отмечать День Независимости, поэтому часть установленных в городе сине-желтых декораций приурочена сразу к нескольким датам.
Ранее Новини.LIVE писали, что в центре Харькова планируют создать интерактивное пространство "Город на линии" для чествования памяти павших защитников. Основой мемориальной конструкции станет стальная арматура, на которой посетители смогут оставлять ленты, символику воинских подразделений и другие памятные вещи. Точное место для ее установки пока не определили.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Кроме того, здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.