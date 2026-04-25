Атака РФ на Харьков: ранены полуторагодовалый ребенок и патрульная
Российские оккупанты в ночь на 25 апреля атаковали Харьков. Зафиксировано попадание баллистических ракет и БпЛА типа Shahed. В результате обстрела ранения получили двое детей, среди которых ребенок.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
В частности, Терехов сообщил о прилете "Шахеда" по частному дому. Кроме того, сильно пострадал многоэтажный дом. Также повреждена детская железная дорога.
В результате российского обстрела ранения получили полуторагодовалый ребенок и патрульная.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, 21 апреля российские оккупанты атаковали центр Харькова. Зафиксировано попадание дрона в административное здание.
Кроме того, 20 апреля захватчики нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. В результате российского обстрела ранения получили два человека.
А 18 апреля оккупанты ударили по промышленному предприятию и рынку в Харькове. Также враг ударил ракетой по центру города.