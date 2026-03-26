Терехов призвал Европу к партнерству с прифронтовыми громадами

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum во Львове. Там он заявил о необходимости усиления сотрудничества между украинскими прифронтовыми громадами и европейскими муниципалитетами.

Сотрудничество Европы с прифронтовыми громадами

Терехов рассказал, что главная цель участия в форуме — донести до международных партнеров реальную позицию городов, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов.

Терехов на форуме во Львове. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мэр Харькова отметил, что украинские громады не только нуждаются в поддержке, но и готовы делиться собственным опытом и устойчивостью. В то же время, по его словам, речь идет не просто о получении помощи, а о формировании настоящих партнерских отношений.

"Мы ищем не просто помощь — мы ищем друзей. Нам нужны прямые горизонтальные связи между муниципалитетами", — подчеркнул он.

Городской голова отметил, что восстановление энергетической инфраструктуры и разрушенного жилья требует не ситуативных решений, а долгосрочных стратегических альянсов. Он также поблагодарил партнеров из Швеции и Норвегии, которые уже готовы работать в таком формате.

Кроме того, Терехов подчеркнул, что одних только финансовых ресурсов или технологий недостаточно для преодоления вызовов войны. По его мнению, мир должен изменить подход к восприятию ситуации, ведь именно прифронтовые территории сегодня формируют новую архитектуру безопасности Европы.

"Только через такую общую ответственность и крепкую дружбу городов мы сможем защитить наше общее завтра и обеспечить настоящий, справедливый долговременный мир", — подытожил глава Харькова.

