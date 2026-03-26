Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харьков Терехов призвал Европу к партнерству с прифронтовыми громадами

Терехов призвал Европу к партнерству с прифронтовыми громадами

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 18:28
Игорь Терехов на Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum во Львове. Там он заявил о необходимости усиления сотрудничества между украинскими прифронтовыми громадами и европейскими муниципалитетами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Игорь Терехов рассказал в соцсетях.

Сотрудничество Европы с прифронтовыми громадами

Терехов рассказал, что главная цель участия в форуме — донести до международных партнеров реальную позицию городов, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов.

null
Терехов на форуме во Львове. Фото: t.me/ihor_terekhov
null
Мэр Харькова отметил, что украинские громады не только нуждаются в поддержке, но и готовы делиться собственным опытом и устойчивостью. В то же время, по его словам, речь идет не просто о получении помощи, а о формировании настоящих партнерских отношений.

"Мы ищем не просто помощь — мы ищем друзей. Нам нужны прямые горизонтальные связи между муниципалитетами", — подчеркнул он.

Городской голова отметил, что восстановление энергетической инфраструктуры и разрушенного жилья требует не ситуативных решений, а долгосрочных стратегических альянсов. Он также поблагодарил партнеров из Швеции и Норвегии, которые уже готовы работать в таком формате.

Кроме того, Терехов подчеркнул, что одних только финансовых ресурсов или технологий недостаточно для преодоления вызовов войны. По его мнению, мир должен изменить подход к восприятию ситуации, ведь именно прифронтовые территории сегодня формируют новую архитектуру безопасности Европы.

"Только через такую общую ответственность и крепкую дружбу городов мы сможем защитить наше общее завтра и обеспечить настоящий, справедливый долговременный мир", — подытожил глава Харькова.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов рассказал, как Харьков готовится к следующей зиме. В городе внедряют систему, которой раньше не было — речь идет об установке когенерационного оборудования, модульных котельных и бурении скважин.

Кроме того, мэр Харькова предложил стратегию поддержки пожилых людей. По его словам, документ должен предусматривать развитие системы социального ухода, медицинской профилактики, современных сервисов поддержки и безбарьерной среды.

Харьков Европа Игорь Терехов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации