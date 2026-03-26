Тарифы на коммунальные услуги: как будут платить харьковчане в апреле

Дата публикации 26 марта 2026 19:40
В Харькове и области цены на коммунальные услуги с 1 апреля не изменятся. Правительство продлило действие фиксированных тарифов до завершения отопительного сезона (до 30 апреля 2026 года), а также ввело механизм перерасчета платежей, если услуги не предоставлялись из-за обстрелов.

Цены на электроэнергию

С 1 апреля харьковчане в дальнейшем будут платить за свет по действующей фиксированной цене. Сейчас тариф составляет 4,32 грн за кВт-ч. До 30 апреля 2026 года для домохозяйств с электроотоплением сохраняются льготные условия: в пределах потребления до 2000 кВт-ч в месяц тариф составляет 2,64 грн за кВт-ч. Превышение этого лимита оплачивается по стандартной ставке 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время для отдельных категорий потребителей действуют специальные условия. В частности, владельцы двухзонных счетчиков могут пользоваться более дешевым ночным тарифом — примерно вдвое ниже дневного. Также льготные условия могут применяться для домохозяйств с электроотоплением.

Газоснабжение

Сейчас для большинства бытовых потребителей действует годовой тариф на уровне 7,96 грн за кубометр. Эта цена является фиксированной и гарантированно сохранится как минимум до конца апреля 2026 года.

Во время военного положения в Украине действует ограничение на повышение тарифов для населения. Именно это позволяет удерживать цены на стабильном уровне.

Стоимость проезда

По состоянию на сейчас в Харькове действует бесплатный проезд в коммунальном транспорте:

  • метро;
  • трамваи;
  • троллейбусы;
  • коммунальные автобусы.

Город планирует сохранить эту практику и в 2026 году, чтобы поддержать жителей и обеспечить доступность перевозок.

В то же время в городе могут меняться цены в частных маршрутках, поэтому там тариф иногда корректируют из-за подорожания топлива.

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 26 марта в Харькове дизель держится на уровне 84,12 грн за литр. По сравнению с предыдущими показателями, цена на дизель несколько снизилась — на 0,07 грн.

Также мы сообщали, что 27 марта синоптики прогнозируют в Харькове и области дожди в течение всех суток. Несмотря на это, температура воздуха в течение суток будет комфортной.

