Тарифы на коммунальные услуги: как будут платить харьковчане в апреле

Платежка за коммунальные услуги.

В Харькове и области цены на коммунальные услуги с 1 апреля не изменятся. Правительство продлило действие фиксированных тарифов до завершения отопительного сезона (до 30 апреля 2026 года), а также ввело механизм перерасчета платежей, если услуги не предоставлялись из-за обстрелов.

Цены на электроэнергию

С 1 апреля харьковчане в дальнейшем будут платить за свет по действующей фиксированной цене. Сейчас тариф составляет 4,32 грн за кВт-ч. До 30 апреля 2026 года для домохозяйств с электроотоплением сохраняются льготные условия: в пределах потребления до 2000 кВт-ч в месяц тариф составляет 2,64 грн за кВт-ч. Превышение этого лимита оплачивается по стандартной ставке 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время для отдельных категорий потребителей действуют специальные условия. В частности, владельцы двухзонных счетчиков могут пользоваться более дешевым ночным тарифом — примерно вдвое ниже дневного. Также льготные условия могут применяться для домохозяйств с электроотоплением.

Газоснабжение

Сейчас для большинства бытовых потребителей действует годовой тариф на уровне 7,96 грн за кубометр. Эта цена является фиксированной и гарантированно сохранится как минимум до конца апреля 2026 года.

Во время военного положения в Украине действует ограничение на повышение тарифов для населения. Именно это позволяет удерживать цены на стабильном уровне.

Стоимость проезда

По состоянию на сейчас в Харькове действует бесплатный проезд в коммунальном транспорте:

метро;

трамваи;

троллейбусы;

коммунальные автобусы.

Город планирует сохранить эту практику и в 2026 году, чтобы поддержать жителей и обеспечить доступность перевозок.

В то же время в городе могут меняться цены в частных маршрутках, поэтому там тариф иногда корректируют из-за подорожания топлива.

