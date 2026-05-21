Харьковский депутат организовывал выезд в Румынию за 17 тыс. долл.

Харьковскому депутату вручают подозрение. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении депутату городского совета, который считается причастным к организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. "Тур" в Румынию стоил 17 тысяч долларов, а маршрут пролегал через Киев и Одесскую область.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Побег за границу

По версии прокуратуры депутат Харьковского городского совета VIII созыва работал в схеме не сам. Его сообщником правоохранители называют 28-летнего бармена одного из местных кафе. Следователи считают, что мужчины создали целую систему для помощи уклоняющимся. Для обсуждения деталей они использовали закрытый чат в мессенджере Threema под названием "Пещера драконов".

В переписках, по данным правоохранителей, фигурировали разные "услуги" — от фиктивных медицинских документов и оформления инвалидности до бронирования от мобилизации и организации незаконного выезда из страны.

Как работала схема

Следствие установило, что в феврале 2026 года бармен предложил одному из знакомых помощь с выездом в Европу вне официальных пунктов пропуска. По плану мужчину должны были сначала доставить в Киев, потом — в Одесскую область, а оттуда переправить в Румынию. После пересечения границы "клиенту" советовали обратиться в местную полицию и попросить статус беженца.

Все детали маршрута, передачи денег и способа оплаты фигуранты обсуждали в мессенджере. Деньги планировали получить из-за криптогаманца. Сам "трансфер" они оценили в 17 тысяч долларов. По данным прокуратуры, именно депутат горсовета предоставил реквизиты для перевода средств.

Задержание дельцов

В конце марта 2026 г. правоохранители задержали бармена в пункте обмена валют при попытке получить деньги. Теперь о подозрении сообщили и депутату Харьковского городского совета.

Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам. Обвиняемому грозит от 3 до 9 лет заключения. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, признанным виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он вместе с сообщником вывез пограничника из района боевых действий на Купянском направлении и получил за это 4500 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове Новобаровский суд признал виновным руководителя общественной организации "Волонтерское движение "Вместе мы сила"" в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины. По данным следствия, мужчина вносил данные военнообязанных лиц в электронную систему "Путь", оформляя их в качестве водителей-волонтеров, что позволяло им выехать из Украины во время военного положения.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что житель Харькова помогал мужчинам призывного возраста "легально" выезжать за границу. Одному из клиентов он предложил оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации карате. Поэтому мужчина мог выехать из Украины в составе спортивной команды.