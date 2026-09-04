Химические атаки РФ в Харьковской области: девять человек предстанут перед судом

Оружие, которое использовали оккупанты. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области в суд передано дело девяти российских военнослужащих. Их обвиняют в систематических химических атаках на позиции украинских защитников. Оккупанты действовали по приказу командования. В результате атак пострадали как минимум семь украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Химические атаки

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры завершили расследование в отношении военнослужащих 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. По данным следствия, с сентября 2024 года по июнь 2025 года они организовали и осуществили как минимум 14 химических атак вблизи села Тихое Чугуевского района. Речь идет о Волчанском направлении.

Следователи установили всю вертикаль, которая, по версии обвинения, была вовлечена в атаки — от командиров, отдававших приказы, до операторов дронов, сбрасывавших химические гранаты.

Роли оккупантов

Среди обвиняемых — командир бригады, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты, командир разведывательного батальона, два командира разведывательных рот, командир отделения взвода БПЛА и трое операторов дронов. По данным прокуратуры, командир бригады принял решение о применении химического оружия против украинских военных. Целью было отравить и дезориентировать защитников, а затем убить их во время штурма.

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Начальник службы РХБЗ вместе с командиром разведывательного батальона, как утверждают следователи, снабжали подразделения гранатами К-51 и РГ-Во с опасными химическими веществами.

Такие вещества поражают дыхательные пути, вызывают резкую боль, удушье и временную физическую недееспособность. Командиры рот отдавали боевые распоряжения, а операторы БПЛА готовили и сбрасывали гранаты на украинские позиции.

Семь пострадавших

В результате этих атак семеро украинских военнослужащих получили отравление и поражение дыхательных путей.

"Применение химического оружия — это не единичные инициативы отдельных исполнителей на передовой, а целенаправленная, спланированная и системная тактика российского командования. Нам удалось пошагово воссоздать всю цепочку — от командиров, которые отдавали приказы и обеспечивали выдачу химических боеприпасов, до операторов дронов, осуществлявших их сброс. Дело передано в суд, и каждый, кто причастен к этому военному преступлению, должен понести наказание", — подчеркнул процессуальный руководитель по делу Роман Дозорец.

Что грозит

В феврале 2026 года всем девяти оккупантам заочно сообщили о подозрении. Обвиняемые находятся в розыске. Чугуевский городской суд Харьковской области будет рассматривать дело заочно.

За применение запрещенных международным правом средств ведения войны обвиняемым грозит от восьми до 12 лет лишения свободы. Если бы такие действия были сопряжены с умышленным убийством, наказание могло бы составить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Другие наказания оккупантам

Во время оккупации Чугуевского района российский военный угрожал местному жителю расстрелом, а впоследствии вместе с другими оккупантами угнал его автомобиль. Речь идет о 30-летнем военнослужащем 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМС РФ. Инцидент произошел в июне 2022 года в поселке Новый Бурлук. Вооруженные россияне пришли к дому мужчины и потребовали ключи от его Ford Kuga. Когда машина не завелась из-за снятого и спрятанного владельцем аккумулятора, один из оккупантов направил на хозяина автомат и начал угрожать убийством.

Через несколько дней мужчина вместе с семьей уехал в Харьков. После этого россияне вернулись в дом, нашли аккумулятор и увезли автомобиль вместе с прицепом. По данным прокуратуры, оккупанты использовали машину для развлечений и ездили по селу в состоянии алкогольного опьянения. Суд заочно признал военного виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорил его к 12 годам лишения свободы. В настоящее время он скрывается от украинского правосудия и находится в розыске. Отсчет наказания начнется после его задержания.

Как сообщали Новини.LIVE, харьковские прокуроры требовали пожизненного заключения для россиянина, расстрелявшего пленных бойцов ВСУ в Волчанске. Это был первый случай в Харьковской области, когда оккупанта судят за расстрел пленных очно, а не заочно. Оккупант с позывным «Алтай» признал вину, но просит обменять его на возвращение домой, оправдывая казни "приказами" и "отсутствием еды".

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области задержали 33-летнего переселенца, которого подозревают в государственной измене. Известно, что в Изюме мужчина регистрировал терминалы Starlink по поручению представителя РФ. По крайней мере один из них попал к российским военным, где его использовали для связи и управления ударными дронами.