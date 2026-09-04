Хімічні атаки РФ на Харківщині: дев’ятьох судитимуть

Зброя, яку використовували окупанти. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині до суду передали справу дев’ятьох російських військових. Їх звинувачують у систематичних хімічних атаках по позиціях українських захисників. Окупанти діяли за наказами командування. Унаслідок атак постраждали щонайменше семеро українських військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Хімічні атаки

Прокурори Харківської обласної прокуратури завершили розслідування щодо військовослужбовців 136 окремої гвардійської мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу РФ. За даними слідства, з вересня 2024 року до червня 2025 року вони організували та здійснили щонайменше 14 хімічних атак поблизу села Тихе Чугуївського району. Йдеться про Вовчанський напрямок.

Слідчі встановили всю вертикаль, яка, за версією обвинувачення, була залучена до атак — від командирів, які віддавали накази, до операторів дронів, які скидали хімічні гранати.

Ролі окупантів

Серед обвинувачених — командир бригади, начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, командир розвідувального батальйону, два командири розвідувальних рот, командир відділення взводу БпЛА та троє операторів дронів. За даними прокуратури, командир бригади ухвалив рішення про застосування хімічної зброї проти українських військових. Метою було отруїти та дезорієнтувати захисників, а потім убити їх під час штурму.

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Начальник служби РХБЗ разом із командиром розвідувального батальйону, як стверджують слідчі, забезпечували підрозділи гранатами К-51 та РГ-Во з небезпечними хімічними речовинами.

Такі речовини уражають дихальні шляхи, спричиняють різкий біль, задуху та тимчасову фізичну недієздатність. Командири рот віддавали бойові розпорядження, а оператори БпЛА готували та скидали гранати на українські позиції.

Семеро постраждалих

Унаслідок цих атак семеро українських військовослужбовців зазнали отруєння та ураження дихальних шляхів.

"Застосування хімічної зброї — це не поодинокі ініціативи окремих виконавців на передовій, а цілеспрямована, спланована та системна тактика російського командування. Нам вдалося покроково відтворити весь ланцюг — від командирів, які віддавали накази та забезпечували видачу хімічних боєприпасів, до операторів дронів, які здійснювали їх скидання. Справу передано до суду, і кожен, хто причетний до цього воєнного злочину, має понести покарання", — наголосив процесуальний керівник у справі Роман Дозорець.

Що загрожує

У лютому 2026 року всім дев’ятьом окупантам заочно повідомили про підозру. Обвинувачені перебувають у розшуку. Чугуївський міський суд Харківської області розглядатиме справу заочно.

За застосування заборонених міжнародним правом засобів ведення війни обвинуваченим загрожує від восьми до 12 років позбавлення волі. Якщо такі дії були б поєднані з умисним убивством, покарання могло б становити від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Інші покарання окупантам

Під час окупації Чугуївщини російський військовий погрожував місцевому жителю розстрілом, а згодом разом з іншими окупантами викрав його автомобіль. Йдеться про 30-річного військовослужбовця 9-го мотострілецького полку 11-го армійського корпусу Балтійського флоту ВМС РФ. Інцидент стався у червні 2022 року в селищі Новий Бурлук. Озброєні росіяни прийшли до будинку чоловіка та вимагали ключі від його Ford Kuga. Коли машина не завелася через знятий і захований власником акумулятор, один з окупантів навів на господаря автомат і почав погрожувати вбивством.

За кілька днів чоловік разом із родиною виїхав до Харкова. Після цього росіяни повернулися до будинку, знайшли акумулятор і забрали автомобіль разом із причепом. За даними прокуратури, окупанти використовували машину для розваг і їздили селом у стані алкогольного сп'яніння. Суд заочно визнав військового винним у порушенні законів та звичаїв війни та призначив йому 12 років позбавлення волі. Наразі він переховується від українського правосуддя та перебуває в розшуку. Відлік покарання почнеться після його затримання.

Як повідомляли Новини.LIVE, харківські прокурори вимагали довічного ув'язнення для росіянина, який розстрілював полонених бійців ЗСУ у Вовчанську. Це був перший випадок на Харківщині, коли окупанта судять за розстріл полонених очно, а не заочно. Окупант з позивним "Алтай" визнав провину, але просить обміняти його додому, виправдовуючи страти "наказами" та "відсутністю їжі".

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині затримали 33-річного переселенця, якого підозрюють у державній зраді. Відомо, що в Ізюмі чоловік реєстрував термінали Starlink за завданням представника РФ. Щонайменше один із них потрапив до російських військових, де його використовували для зв'язку та управління ударними дронами.