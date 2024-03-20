Число жертв в результате ракетного удара по Харькову увеличилось — под завалами люди
Российские войска в среду, 20 марта, нанесли ракетный удар по Харькову. Число жертв в результате обстрела увеличилось до четырех, есть раненные.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Ракетный удар по Харькову 20 марта
"К сожалению, количество погибших в результате террористического удара россиян по Харькову возросло до четырех",— написал городской голова.
По данным Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 16:30 известно о семи раненых в результате обстрела города.
В то же время, как пишет глава ОВА Олег Синегубов, шестерых человек госпитализировали, один — отказался.
Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. В общей сложности там могут находиться до 10 человек.
Сейчас здание до сих пор охвачено пламенем и затянуто дымом.
Что известно об обстреле
Как отмечает Офис Генпрокурора, 20 марта около 13:00 россияне атаковали Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, по городу били ракетой Х-59.
"Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Произошел масштабный пожар", — говорится в сообщении.
Все пострадавшие в результате обстрела — гражданские лица, работники предприятия.
"Прокуроры, полицейские, спасатели и другие профильные службы работают на месте очередного террора государства-агрессора против мирного населения", — добавили в Офисе.
Напомним, в ГСЧС показали последствия сегодняшних обстрелов Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.
Также ранее мэр города Игорь Терехов сообщал о пяти погибших из-за российских обстрелов.
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