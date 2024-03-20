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Число жертв в результате ракетного удара по Харькову увеличилось — под завалами люди

20 марта 2024 16:42
обновлено: 16:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Число жертв в результате ракетного удара по Харькову увеличилось — под завалами люди
Пожар в результате ракетного удара. Фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в среду, 20 марта, нанесли ракетный удар по Харькову. Число жертв в результате обстрела увеличилось до четырех, есть раненные.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"К сожалению, количество погибших в результате террористического удара россиян по Харькову возросло до четырех",— написал городской голова.

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Скриншот сообщения Терехова

По данным Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 16:30 известно о семи раненых в результате обстрела города.

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Скриншот сообщения Харьковской областной прокуратуры

В то же время, как пишет глава ОВА Олег Синегубов, шестерых человек госпитализировали, один — отказался.

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Медики на месте атаки. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. В общей сложности там могут находиться до 10 человек.

Сейчас здание до сих пор охвачено пламенем и затянуто дымом.

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Скриншот сообщения Синегубова

Что известно об обстреле

Как отмечает Офис Генпрокурора, 20 марта около 13:00 россияне атаковали Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, по городу били ракетой Х-59.

"Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили. Произошел масштабный пожар", — говорится в сообщении.

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Спасатели ликвидируют последствия. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Все пострадавшие в результате обстрела — гражданские лица, работники предприятия.

"Прокуроры, полицейские, спасатели и другие профильные службы работают на месте очередного террора государства-агрессора против мирного населения", — добавили в Офисе.

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Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, в ГСЧС показали последствия сегодняшних обстрелов Харькова. Там продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара.

Также ранее мэр города Игорь Терехов сообщал о пяти погибших из-за российских обстрелов.

Харьков
обстрелы
оккупанты
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