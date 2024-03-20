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Терехов назвав кількість постраждалих у Харкові після обстрілу

20 березня 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Харкова — Терехов
Міський голова Харкова Ігор Терехов / Фото: Олександр Магула, Ґвара Медіа
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після обстрілу міста Харкова стало відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє осіб вже госпіталізовані, решту оглядають медики.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Зазначено, що пошукова робота триває, оскільки неможливо виключити наявність додаткових потерпілих під завалами.

Ліквідація пожежі також продовжується, і вогнеборці працюють на місці інциденту для припинення поширення вогню.

 

П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Харкова — Терехов - фото 1
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, а на місці "прильоту" виникла сильна пожежа. 

Також ми писали про те, що окупанти вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
поранення

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