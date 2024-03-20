П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Харкова — Терехов

Терехов назвав кількість постраждалих у Харкові після обстрілу
20 березня 2024 14:15
Міський голова Харкова Ігор Терехов / Фото: Олександр Магула, Ґвара Медіа
Після обстрілу міста Харкова стало відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє осіб вже госпіталізовані, решту оглядають медики.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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Зазначено, що пошукова робота триває, оскільки неможливо виключити наявність додаткових потерпілих під завалами.
Ліквідація пожежі також продовжується, і вогнеборці працюють на місці інциденту для припинення поширення вогню.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, а на місці "прильоту" виникла сильна пожежа.
Також ми писали про те, що окупанти вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.
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