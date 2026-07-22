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Главная Харьков Комендантский час в Харькове: количество правонарушений

Комендантский час в Харькове: количество правонарушений

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 16:49
Комендантский час в Харькове: статистика нарушений
Ночной город. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине действует комендантский час, который предусматривает ограничение передвижения людей в определённое время. В настоящее время в Харькове и большинстве территориальных общин области он действует с 00:00 до 05:00. При этом в полиции отмечают, что количество зафиксированных нарушений режима сокращается.

Об этом в ответ на запрос журналистов Новини.LIVE сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Время действия комендантского часа

По состоянию на 21 июля 2026 года, в соответствии с решением Совета обороны Харьковской области, комендантский час в городе Харькове и большинстве территориальных общин региона действует с 00:00 до 05:00. В полиции подчеркнули, что действующее законодательство Украины пока не предусматривает ответственности именно за нарушение режима комендантского часа.

Контроль со стороны полиции

За соблюдением режима следят сотрудники Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые задействованы в обеспечении общественной безопасности и порядка в Харькове и области. Если правоохранители обнаруживают граждан на территории города или области во время действия комендантского часа, с ними проводят профилактическую работу. Полицейские разъясняют требования действующего законодательства и подчеркивают необходимость не допускать их нарушения в дальнейшем.

В полиции также отметили, что вопросы обеспечения общественной безопасности и порядка, а также контроль за соблюдением комендантского часа находятся под постоянным контролем руководства ГУНП в Харьковской области.

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Ответ о введении комендантского часа. Фото: Новини.LIVE

Статистика 2025 года

По данным Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области, в период с 1 января по 31 декабря 2025 года правоохранители зафиксировали:

  • в Харькове — 5780 фактов нарушения режима комендантского часа, к которым были причастны 6193 человека;
  • в Харьковской области — 6998 фактов, в которых фигурировали 8323 человека.

Данные за 2026 год

С начала 2026 года количество таких случаев, по данным полиции, сократилось. За период с 1 января по 20 июля 2026 года в Харькове зафиксировали 524 случая нарушения режима комендантского часа. В них фигурировали 526 человек. В Харьковской области за этот же период правоохранители выявили 769 случаев, в которых фигурировали 769 человек.

В полиции отметили, что эти статистические данные свидетельствуют о существенном сокращении количества нарушений комендантского часа в Харькове и области. Там связывают это с системной профилактической работой, которую проводят сотрудники полиции.

комендантська година у Харкові
Статистика нарушений. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время рабочего визита в Полтаву провел ряд встреч с представителями власти, бизнеса, медиками, молодежью и внутренне перемещенными лицами. По их итогам Ассоциация подготовит предложения для Кабинета министров и Верховной Рады относительно бюджетной политики, поддержки предпринимательства и развития общин.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков рассчитывает на поддержку Европейского Союза для укрепления города в условиях постоянных российских обстрелов. Среди главных направлений сотрудничества — развитие метрополитена и подготовка к следующему отопительному сезону.

Харьков полиция комендантский час
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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