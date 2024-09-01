В результате удара по поселку Слатино на Харьковщине ранены два человека, среди них беременная женщина

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Facebook/Токаренко Инга

Российские войска в ночь на воскресенье, 1 сентября, нанесли удары по поселку в Харьковском районе. В результате атак пострадали шесть человек, одна из них беременная женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Около 02:50 оккупанты нанесли удар по с. Слатиное Харьковского района. В результате обстрела горел автомобиль и дом", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, из-за российской атаки пострадали пять человек, из них одна беременная женщина — ее госпитализировали.

Позже россияне ударили повторно: горело бытовое помещение агропредприятия. Там пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали.