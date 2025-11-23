Харьков под ударом 23 ноября - 3 человека погибли, 8 пострадали

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела в городе много повреждений, есть жертвы и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает мэр Игорь Терехов и канал Полиции Харьковской области.

Последствия обстрела Харькова

Отметим, что примерно в 21:30 Воздушные силы ВСУ зафиксировали группы дронов в направлении Харькова. После этого в городе прогремела серия взрывов.

Сейчас мэр Игорь Терехов пишет, что по городу было 15 ударов по 6 локациям. Между тем в полиции Харьковской области информируют, что под ударом оказались три района города.

"Попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах... Получили поражения и разрушения частные дома, многоэтажки, садовое товарищество, гражданское предприятие. Загорелись пожары", — сказано в заметке правоохранителей.

Кроме повреждений, в Харькове есть жертвы и пострадавшие.

"По предварительной информации, которая требует подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе, в результате попадания вражеского "Шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова", — говорится в сообщении Терехова в 21:57.

Через некоторое время мэр уточнил, что количество погибших возросло до трех, и еще 8 человек пострадали. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди пострадавших - 12-летняя девочка.

Обновлено в 23:29

"Уже 15 пострадавших", — сообщил мэр города.

Напомним, что в ночь на 19 ноября россияне тоже массированно атаковали Харьков дронами. Враг повредил здания и авто.

Кроме того, в ту же ночь россияне разрушили в Харькове супермаркет "Сильпо".