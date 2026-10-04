Гибель рыбы в Берестовой на Харьковщине: что обнаружили в воде

Мёртвая рыба на берегу реки в Харьковской области. Фото: Берестинский городской совет

В реке Берестовой в Харьковской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Лабораторные исследования воды выявили загрязнение и превышение ряда показателей. Специалисты предполагают, что дефицит кислорода мог стать одним из факторов гибели рыбы. По факту этого происшествия правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Берестинский городской совет.

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Массовая гибель рыбы в реке Берестовой

По данным Берестинского городского совета, рыбу обнаружили в конце сентября в районе зоны отдыха. После этого на место выехали представители экологической инспекции, органов рыбоохраны, полиции и коммунальных служб. Специалисты обследовали водоем и отобрали пробы воды и рыбы для исследования. Впоследствии Берестинский городской совет получил результаты анализов от Государственного регионального управления водных ресурсов в Харьковской области.

Анализ показал значительное превышение содержания взвешенных веществ, к которым относятся нерастворимые частицы песка, глины и ила. Содержание солевого аммония превышало нормативный показатель в 1,4 раза, а аммонийного азота — почти вдвое. Повышенная концентрация аммонийных соединений может быть связана с попаданием в водоем соединений азота. При определенных условиях они способствуют образованию аммиака, токсичного для водных организмов, и могут нарушать процессы их дыхания.

Загрязнение воды в реке Берестовой

Еще одно отклонение выявили по показателю химического потребления кислорода. Он превышал норму в 1,3 раза. Этот показатель характеризует количество кислорода, необходимого для окисления органических загрязнителей в воде. При повышенном ХПК микроорганизмы активнее потребляют растворенный в воде кислород. В результате его концентрация снижается, а для рыбы и других водных организмов ухудшаются условия существования.

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"Результаты лабораторных исследований подтверждают наличие загрязнения воды и дефицита кислорода, что могло стать одним из факторов гибели рыбы в реке Берестовой", — сообщили в Берестинском городском совете.

Окончательную причину гибели рыбы пока устанавливают. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области в реку Вильхуватку попало около 95 тысяч кубометров неочищенных сточных вод. По данным следствия, загрязнение продолжалось почти десять месяцев. По делу было сообщено о подозрении главному инженеру коммунального предприятия.

Также Новини.LIVE сообщали о массовой гибели рыбы в реке Уды вблизи Песочина. Тогда в водоеме обнаружили погибшую рыбу и дикую утку, а на поверхности воды заметили масляные пятна. Из-за загрязнения реки Уды ранее в Харьковской области объявили подозрения должностным лицам. Следствие установило попадание бытовых канализационных и промышленных сточных вод в водоем. Нанесенный окружающей среде ущерб тогда оценили почти в полмиллиона гривен.