Мор риби у Берестовій на Харківщині: що виявили у воді

Мертва риба на березі річки на Харківщині. Фото: Берестинська міська рада

У річці Берестовій на Харківщині зафіксували масову загибель риби. Лабораторні дослідження води виявили забруднення та перевищення низки показників. Фахівці припускають, що дефіцит кисню міг стати одним із факторів мору. За фактом цієї події правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Берестинську міську раду.

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Мор риби у річці Берестовій

За даними Берестинської міської ради, рибу виявили наприкінці вересня у районі зони відпочинку. Після цього на місце виїхали представники екологічної інспекції, органів рибоохорони, поліції та комунальних служб. Фахівці обстежили водойму та відібрали проби води й риби для дослідження. Згодом Берестинська міська рада отримала результати випробувань від Державного регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області.

Аналіз показав значне перевищення вмісту завислих речовин, до яких належать нерозчинні частинки піску, глини та мулу. Вміст амонію сольового перевищував нормативний показник у 1,4 раза, а азоту амонійного — майже вдвічі. Підвищена концентрація амонійних сполук може бути пов'язана з потраплянням у водойму сполук азоту. За певних умов вони сприяють утворенню аміаку, токсичного для водних організмів, та можуть порушувати процеси їхнього дихання.

Забруднення води у річці Берестовій

Ще одне відхилення виявили за показником хімічного споживання кисню. Він перевищував норму в 1,3 раза. Цей показник характеризує кількість кисню, необхідного для окиснення органічних забруднювачів у воді. За підвищеного ХСК мікроорганізми активніше споживають розчинений у воді кисень. У результаті його концентрація знижується, а для риби та інших водних організмів погіршуються умови існування.

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"Результати лабораторних досліджень підтверджують наявність забруднення води та дефіциту кисню, що могло стати одним із факторів загибелі риби у річці Берестовій", — повідомили в Берестинській міській раді.

Остаточну причину мору риби наразі встановлюють. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині в річку Вільхуватку потрапили близько 95 тисяч кубометрів неочищених стічних вод. За даними слідства, забруднення тривало майже десять місяців. У справі повідомили про підозру головному інженеру комунального підприємства.

Також Новини.LIVE повідомляли про масову загибель риби у річці Уди поблизу Пісочина. Тоді у водоймі виявили загиблу рибу та дику качку, а на поверхні води помітили масляні плями. Через забруднення річки Уди раніше на Харківщині оголосили підозри посадовцям. Слідство встановило потрапляння побутових каналізаційних і промислових стічних вод у водойму. Завдану довкіллю шкоду тоді оцінили майже у пів мільйона гривень.