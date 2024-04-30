Взрывы в Харькове — РФ попала по двум районам, есть погибшие

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: AP

Российские военные во вторник, 30 апреля, нанесли удар по Харькову. Под вражеским огнем оказался Холодногорский и Киевский район города.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Удар по Харькову 30 апреля

По данным ОВА, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Холодногорского и Киевского районов Харькова. В частности, удары зафиксированы возле парковой зоны.

Есть информация об одном погибшем в результате удара, количество пострадавших уточняется, информация об обстреле обновляется.

Синегубов призвал жителей города находиться в укрытиях из-за угрозы повторных ударов. По предварительной информации, враг ударил по Харькову авиационными бомбами.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения Синегубова

Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, в Киевском районе снова, как и вчера, произошло попадание в район жилой застройки.

Скриншот сообщения Терехова

Обновлено 10:40 Синегубов уточнил, что по предварительной информации, в результате ударов по Харькову погибли два человека, шесть горожан получили ранения.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, в городе и области сегодня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Кроме того, вечером 29 апреля прогремели взрывы в Харькове. Враг нанес удары авиабомбами по Киевскому району города.