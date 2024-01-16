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Минометчики показали, как работают по вражеским целям в Харьковской области

16 января 2024 10:22
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова
Минометчики показали, как работают по вражеским целям в Харьковской области
Боец пограничной бригады "Стальная граница". Фото: ГПСУ
28f2b810-53aa-41da-9ad9-70666dcb8400 - Елена Максимова

Бойцы одного из боевых подразделений бригады Гвардии наступления "Стальная граница" сняли свою работу в Харьковской области. Военные "отработали" по вражеским позициям из миномета 120 калибра.

Соответствующее видео 16 января обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

Работа минометчиков по вражеским позициям
 

"Это еще один шаг, который приближает нас к победе. Это еще одна возможность продемонстрировать нашу непреклонную преданность, силу и мужество в борьбе с врагом за независимость Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что минометные расчеты "Стальной границы" ежедневно работают по позициям российских захватчиков.

Напомним, по мнению экспертов, на Купянском направлении Харьковской области существует угроза активизации боевых действий. Однако вторжение на территорию региона, в том числе из российского Белгорода, маловероятно.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. Украинские военные проводят там контратаки.

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