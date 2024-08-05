Двое мужчин из Харькова шпионили за ВСУ для России

Задержание корректировщика. Фото: Харьковская прокуратура

В Харькове разоблачили двоих мужчин, которые передавали врагу информацию о расположении ВСУ. При помощи этого Россия планировала воздушные атаки по городу.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Помогали России планировать удары по ВСУ

С февраля 2024 года двое мужчин, занимающихся ремонтными работами, передавали России информацию, необходимую для планирования воздушных атак по Харькову. Они ездили по городу и приближенным населенным пунктам для сбора сведений о расположении позиций украинской армии и техники. Также предатели искали в Харькове мобильные огневые группы по уничтожению беспилотников.

Задержание корректировщика. Фото: Харьковская прокуратура

Собрав нужную информацию, 45-летний мужчина передавал ее в телефонном режиме знакомому, который еще в 2014 году уехал в Донецк и служит в армии так называемой ДНР. А тот должен был передать координаты спецслужбам России для дроновых атак.

"Правоохранители разоблачили агентов по местам их проживания в Харькове. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны с поличным против Украины", — говорится в сообщении.

Пока мужчины находятся под стражей, за государственную измену 45-летнему фигуранту грозит пожизненное лишение свободы, а другому — до восьми лет.