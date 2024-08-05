На Харьковщине от подрыва на ВОП погиб человек, есть раненые

В ГСЧС назвали количество людей, которые пострадали из-за взрывоопасных предметов на Харьковщине
5 августа 2024 13:12
Разминирование территорий. Иллюстративное фото: Суспільне
В Харьковской области за прошлую неделю зафиксировано два случая подрыва на взрывоопасных предметах. Известно об одном погибшем и троих раненых из-за инцидентов.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram в понедельник, 5 августа.
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Взрывы ВНП на Харьковщине
По словам начальника Главного управления ГСЧС на Харьковщине Артема Астахова, на прошлой неделе погиб один человек и еще трое получили травмы из-за подрывов ВНП:
- 30 июля в селе Малая Комышеваха Изюмского района из-за взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 61-летний мужчина;
- 2 августа в селе Каменка Изюмского района 50-летний местный житель наступил на неизвестное взрывное устройство - ему оторвало ступню.
- 2 августа двое мужчин 1983 и 1986 годов рождения пострадали от взрыва неизвестного ВНП в поле вблизи села Вишневка Кондрашевской общины.
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