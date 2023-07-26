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В Харьковской области прокуратура вернула государству земли площадью, как 25 Ватиканов

26 июля 2023 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области прокуратура вернули в государственную собственность более 1000 га земли
Аист на пшеничном поле (иллюстрированное фото). Фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Прокуратура в апелляции добилась возвращения государству почти 1100 га особо ценных территорий Национальной академии аграрных наук Украины, это в 25 раз больше площади Ватикана. В 2007 году его незаконно отобрали у ученых и передали в пользование частным предприятиям.

Об этом рассказывают в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы дела

Установлено, что в постоянном пользовании государственного предприятия "ДГ "Пархомовское" ИОБ НААН" находится земельный участок площадью более 1400 га, расположенный на территории Пархомовского сельского совета Богодуховского (бывшего Краснокутского) района Харьковской области.

"В 2007 году на основании Краснокутской районной государственной администрации прекращено право постоянного пользования на земельные участки общей площадью почти 1100 га. В дальнейшем эти земли были переданы в пользование частным предприятиям и коммунальной собственности", — рассказывают правоохранители.

Однако, в соответствии с требованиями действующего законодательства, земельные участки государственных отраслевых академий, к которым относятся и земли, находящиеся в пользовании ГП "ДГ "Пархомовское", могут находиться исключительно в государственной собственности и не могут изыматься с целью их дальнейшей передачи в собственность и пользование других юридических или физических лиц.

Кроме того, согласно уставу ГП ДГ "Пархомовское", земли опытных полей хозяйства и участки с ценными почвами относятся к особо ценным землям и их изъятие не допускается.

"Следовательно, это свидетельствует о том, что из государственной собственности незаконно выбыли особо ценные земли", — акцентируют внимание в прокуратуре.

Богодуховской окружной прокуратурой Харьковской области в 2022 году было предъявлено соответствующее исковое заявление в Хозяйственный суд Харьковской области.

Однако решением Хозяйственного суда Харьковской области в удовлетворении искового заявления окружной прокуратуры было отказано. Не согласившись с указанным решением, областная прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

Постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда решение первой инстанции отменено и иск удовлетворено, особенно ценные земли возвращены в собственность государства. Пока решение вступило в законную силу.

Напомним, что для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий . Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.

Также мы писали, что в Харьковской области аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года. Посевная продолжается на территории всех районов региона, где разрешает ситуация безопасности.

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